$!Arranca operativo de Semana Santa en Mazatlán, en busca de saldo blanco

“Que cuiden a la manera en que van conduciendo y antes de que salgan de su vivienda le cierren la llave del cilindro de gas, bajen los interruptores de electricidad, no dejen la plancha prendida y eso pueda ocasionar algún accidente, en fin, que desde el momento que van a salir de su vivienda vayan tomando las precauciones necesarias”, enfatizó en el evento encabezado por autoridades civiles y mantos de instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

“Mazatlán se ha convertido en un destino turístico de playa que antes no era tan conocido como lo es en este momento al grado de ser presa o víctima de una campaña a nivel nacional en contra de nuestro destino de playa y por qué lo cuento, por qué lo comento, porque es una realidad; Mazatlán ya es competencia para todos los destinos turísticos de playa en el país, Riviera Maya, Acapulco, Vallarta, Cabos”, recalcó Benítez Torres.”

Por su parte el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres enfatizó en su mensaje en el evento que Mazatlán se ha convertido en un destino turístico de playa que antes no era tan conocido como en este momento al grado de ser presa o víctima de una campaña a nivel nacional en contra de este sitio.

“Este evento, este banderazo de inicio de cuidados para todos los turistas y todos los que viven en estos municipios (del sur del estado) es conjunto, porque hemos establecido vínculos de trabajo para detonar no sólo a Mazatlán, al sur de Sinaloa como un lugar turístico por excelencia y la seguridad de los ciudadanos, residentes y turistas, y no sólo la seguridad pública, la seguridad sanitaria es un tema primordial, importante”, subrayó Benítez Torres.

Mazatlán con hechos ha demostrado que las cosas se pueden hacer diferente y no se lo deben al Presidente Municipal, se lo debemos a un gran líder de este país que es el Presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha venido a decir a quienes venidos de este movimiento que hay que ser diferentes, que hay que transformar, hay que innovar, hay que purificar la vida del país que estaba hasta el tope de corrupción”.

“Por eso es que me congratulo de estar colaborando con los tres niveles de gobierno, agradezco mucho a quienes me acompañan aquí en el presidio, a los compañeros funcionarios, amigos regidores, medios de comunicación, fuerzas del orden los invito con todo para que en esta ocasión que cada día nos achacan cosas que no padecemos como la inseguridad, que cada día estamos mejor, señalado a nivel nacional que es un riesgo venir a Mazatlán, es un riesgo para quienes siempre tuvieron el turismo en este país”.

Hoy Mazatlán es un riesgo para esos destinos turísticos porque en seguridad en todos los indicadores ha mejorado este municipio y se quiere que esta Semana Santa y la Semana de Pascua sea un periodo con resultado blanco, de convivencia, de felicidad y donde los recursos económicos se derramen en el estado beneficien a todos los ciudadanos, continuó, entre otros puntos.

El evento también fue encabezado por la Alcalde de El Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar; el comandante del Octavo Batallón de Infantería, coronel de infantería, Obdulio Jacinto Villegas; el Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leyva, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, entre otros.