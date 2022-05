Arroja investigación a jefe policiaco resultado ‘no favorable’

El resultado de una de las investigaciones que le realiza el Órgano Interno de Control al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, es de “no favorable”, informó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

El viernes el OIC notificó de dicho resultado a la Presidencia Municipal, el cual venía en sobre cerrado como correspondencia al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y cuando regrese del Tianguis Turístico de Acapulco tendrá que abrirlo.

“Te puedo adelantar, que extraoficialmente yo he sabido, es que obviamente pues viene negativo (no favorable) para el Secretario (de Seguridad Pública), yo en lo particular no tengo más elementos, pero el Alcalde ya tiene eso en su oficina, en cuanto él regrese pues obviamente tiene que revisar la correspondencia y sobre todo esos temas, que son los que han estado causando mucha polémica y que pues obviamente tiene que darle seguimiento”, continuó González Zataráin en entrevista.

“Que él (Alcalde) determina la ruta, bueno, eso ya está próximo, el día de mañana ya que esté el Alcalde por acá”.

Manifestó que hasta el momento el titular de la SSPM continúa al frente de dicha corporación, hasta que no le notifiquen lo contrario.

Como se informó, el Órgano Interno de Control investiga al titular de la SSPM por presuntamente no actuar en un desalojo en el Fraccionamiento Hacienda del Valle donde se registraron algunos hechos violentos, y pese a que se le pidió la intervención, no cumplió, según manifestó el Alcalde a finales de abril pasado.

También se le investiga por presuntamente otorgar ascensos a sus familiares, en lugar de dárselos a elementos con mayor cantidad de años en servicio, así como de que presuntamente se detectó venta de grados entre 50 a 80 mil pesos en dicha corporación, de acuerdo con lo que informaron en su momento autoridades municipales.

NO SE PARALIZA EL DIF MUNICIPAL

Lo que no puede pasar y nunca pasará es que se paralice el DIF municipal, está la directora al frente, todo el personal de área y todos los programas funcionan normal, no hay ninguna modificación en el ritmo de labores, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Lo anterior lo manifestó tras el anuncio que hizo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres el sábado anterior, a través de un comunicado de prensa sobre la salida de su ex pareja Gabriela Peña Chico como presidenta del DIF municipal, cargo honorífico, tras terminarse la relación que tenía con ella como pareja.

“El perfil honorífico obviamente está ya en las manos del Alcalde poder nombrar ya sea a un familiar, a un ciudadano, porque la ley lo faculta, incluso dejar sin efecto el nombramiento, puede dejarlo así, ¿por qué?, porque la funcionalidad del DIF la lleva la dirección y todo el personal, pero ya es una decisión de él particular, pues él lo tendrá que contestar en su momento”, continuó González Zataráin.

Precisó que en este caso nunca se utilizó la palabra de que fue suspendida o removida.

“En el documento que a ella se le entregó obviamente se le solicita el espacio por parte del Alcalde, pero es un espacio honorífico que no tiene que hacer entrega-recepción, que no tiene nada que ver con cuentas del DIF, que no tiene nada que ver con temas de manejo de programas, en lo particular ella es presidenta honorífica de lo que es la Junta de Gobierno, pero no tiene nada que ver con manejos del Municipio”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.