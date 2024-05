“Mucha gente tiene miedo, pero tú no tienes miedo, estás aquí porque sabes que puedes defender la democracia de todo México, somos nosotros cuatro partidos unidos, estamos el PAN, el PRI, el PRD y el PAS, estamos haciendo el trabajo juntos y te quiero dar las gracias a ti de brigadista que has trabajando con cada uno de los candidatos que hemos estado recorriendo el municipio de Mazatlán porque tú como brigadista, como gente ciudadana quieres el cambio”, enfatizó Eduardo Ortiz.

“Hay tres cosas que un gobierno te tiene que dar y si no te las da tienes que cambiar de gobierno, te tiene que dar salud, te tiene que dar seguridad y te tiene que dar una buena economía para que lleves a tu casa, los gobiernos de Morena (del Movimiento de regeneración Nacional) no te están dando nada de eso, si tú tienes un problema de salud tienes que ir al Seguro Social, si te atiende un doctor, una doctora te va a dar un papelito que se llama receta, en la receta viene un medicamento, viene una medicina, tú vas a ir a la farmacia del Seguro y qué te van a dar, no te dan nada, ni te van a dar nada si no cambiamos”.

Por su parte el abanderado a Diputado federal por el Distrito 06 Electoral, Germán Escobar Manjarrez, también recalcó que Memo Romero va ser el próximo Presidente Municipal de Mazatlán , pero pidió no bajar la guardia para que también ganen los demás abanderados de Fuerza y Corazón por Sinaloa y por México, que llevan como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Le vamos a traer muchos recursos a Mazatlán para que Memo le cumpla a Mazatlán, les vamos a cumplir, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando”, recalcó Escobar Manjarrez, entre otros puntos.

En tanto que el candidato a Diputado federal por el Distrito 01 electoral, Juan Alfonso Mejía López, pidió a los presentes y a los ciudadanos en general a no tener miedo pues el próximo 2 de junio van a ganar.

“A cada generación, Mazatlán, le corresponde una responsabilidad con su tiempo, a esta generación nos corresponde salir a defender la libertad, nos corresponde salir a combatir la militarización, nos corresponde salir a defender las medicinas para nuestra gente, nos corresponde salir a defender las guarderías y las estancias infantiles”, recalcó Mejía López.

“Nos corresponde salir a defender las escuelas de tiempo completo, por eso hasta allá atrás escúchenme bien: esta no es una elección como cualquier otra, esta es una elección que se debate entre regresar al autoritarismo o mantener la defensa de la libertad de nuestros hijos, este 2 de junio no tengan miedo, salgan al encuentro de aquellos que todavía dudad, salgan al encuentro de aquellos que desean más, salgan al encuentro de quienes como ustedes quieren una mejor vida para los suyos”.

Les pidió que este 2 de junio voten por ellos y por los suyos, no se conformen ni por un partido ni por un candidato, sean fieles con su historia, no tengan miedo, pues este 2 de junio próximo van a ganar.

El fundador y líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, también recalcó que acudieron al cierre de campaña porque están apoyando a Guillermo Romero quien será el próximo Presidente Municipal de Mazatlán.

“Mazatlán necesita a alguien que sepa lo que es la productividad, Mazatlán necesita a alguien que sepa y le dé la importancia que tiene el crecimiento económico, Mazatlán necesita a alguien que le dé la importancia de lo que es el desarrollo en todo su esplendor, Mazatlán necesita a alguien que sepa lo que es la derrama económica, lo que es el consumo, para qué, para que los mazatlecos tengan mejor calidad de vida en todos sentidos”, recalcó Cuén Ojeda, quien criticó al Gobierno estatal de Rubén Rocha Moya y dijo que la entidad es de las peores en empleos pagados del país.

“Que haya empleo para las y los jóvenes y eso únicamente lo puede lograr alguien que sepa lo que es la generación de empleos y eso apenas un empresario y Memo Romero es un empresario de éxito, por eso lo queremos como Presidente Municipal de Mazatlán”.

El cierre de campaña de Romero Rodríguez fue amenizado por la Banda Zarape, Los Internacionales Cadetes de Linares y La Sonora Dinamita.