Asegura Alcalde de Mazatlán que realiza ‘limpia’ de personal en áreas del Ayuntamiento

Ya se realiza una “limpia” de personal en muchas áreas del Ayuntamiento de Mazatlán, se inició en la Jumapam, pero los cambios no se van a ver ahorita, se van a ver conforme se camine, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“La estoy haciendo en muchas, los cambios no se van a dar ahorita, se van a empezar a ver conforme caminemos, ya iniciamos en Jumapam, van a ver los cambios pronto”, añadió Benítez Torres la mañana de este martes.

Sin embargo, dijo que no se dará seguimiento al respecto en el Órgano Interno de Control, pues no hay revanchismo.

“No, no hay revanchismo, yo lo que quiero es que haya gente buena trabajando, que piense como pienso yo en transformar a Mazatlán, en no robar el dinero del pueblo, yo tengo mi consciencia tranquila y no tengo cola que me pisen, se los he repetido cientos de veces y si Dios quiere voy a trabajar para ser el mejor Alcalde que haya tenido Mazatlán”.

Enfatizó que se reestructurará el área Jurídica de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán,

“Por supuesto, todo, todos los corruptos se van a ir”, reiteró Benítez Torres.

Con respecto al agua con un color terroso que sale de las llaves en Mazatlán, el Alcalde expresó que en su casa no tiene agua limpia.

“No, no tengo ni filtro, como todos los mazatlecos, finalmente la culpa no es del Alcalde, no es de la Junta (Jumapam), no es de los trabajadores, no es del Sindicato, fueron dos fenómenos naturales que en más de 30 años no se habían dado, afortunadamente tenemos agua, sucia pues está sucia, pero en poco tiempo va a quedar bien”.

A pregunta expresa de versiones de que al parecer algunas personas han tenido afectaciones en la piel por el agua que sale actualmente de la red de agua potable, el Alcalde manifestó que es probable que así sea.

“Pues es probable que sí, yo ando mal del estómago, a lo mejor es por eso”, continuó Benítez Torres.

También dijo que ve la prensa y todo lo malo es lo que destacan, pero no le interesa, y que ellos se desprestigian solos porque la gente sabe.