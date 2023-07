En su visita a Mazatlán, el Diputado federal y coordinador del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, manifestó no sentir a la coalición opositora como rival en la contienda presidencial.

“Yo creo que dentro de esos movimientos se están dividiendo y divididos, si aun así ya no pueden representar mucho, imagínate divididos pues no, peor, sino ‘pior’, ...en realidad no veo un personaje que llegue a tal grado de poder enfrentar al tú por tú a la coalición que nosotros traemos”, señaló el diputado.

Mencionó que en el proceso interno que se vive actualmente en los partidos y coaliciones no ha surgido un rival que pueda darles pelea, pues ni siquiera quienes tienen la experiencia como Xochitl Galvez o Santiago Creel, serían lo suficientemente fuertes para enfrentar a la coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista.

“Yo creo que en ese proceso interno de la coalición opositora a nosotros, yo creo que no traen buen candidato, ni buena candidata para enfrentar a la coalición que tenemos nosotros”, señaló.

“Entonces sea Xóchitl o sea nuestro amigo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, yo no les veo tamaños para poder enfrentar a la coalición, Santiago Creel que ha sido ya candidato, Secretario de Gobierno y presidente de la Cámara ahorita, pues ni con él”, agregó.

En cuanto a las recientes salidas de militantes y movimientos que ha tenido el PRI, mencionó que está surgiendo un nuevo movimiento por parte de estos personajes.

“En el PRI hay varios que quieren, pero dentro de esos personajes, yo creo que del PRI se está saliendo todo mundo, ahorita Osorio Chong y varios priistas se acaban de salir en un nuevo movimiento que están formando”, dijo Alcántara Martínez.