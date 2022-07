Aseguran que canadiense detenido no es delincuente; demandarán al Alcalde de Mazatlán por difamarlo en redes

El ciudadano canadiense Michael “N”, no cuenta con ninguna orden de aprehensión por pornografía infantil ni por ningún otro delito, por lo que se demandará al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por difamarlo y por violar la presunción de inocencia al publicar una noticia falsa en sus redes sociales oficiales, aseguró la amiga del señalado, la señora Amy L. Beam.

“Ante la detención, el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres publicó en su página de Facebook que se había llevado la detención y señaló que estaba por cargos de pornografía infantil, sin embargo, esto es falso y está arruinando la vida de la persona”, expresó Beam a través de una persona traductora.

“Al saber el Presidente que esto era falso removió de su página la noticia, sin embargo, esto ya se había hecho viral y varios periódicos replicaron lo que él había comentado, entonces esto es algo que se salió de control, ...se va a hacer una demanda en contra del Químico Luis Guillermo Benítez Torres por abuso de poder para usar sus redes sociales oficiales y difamar a una persona y violar la presunción de inocencia, porque mostró la cara de la persona esposada y mostró sus identificaciones oficiales, esto no es legal”.

El martes 26 de julio el Alcalde publicó en su página de Facebook que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal habían detenido en Mazatlán a una persona de nacionalidad canadiense, que presuntamente contaba con una orden de aprehensión por pornografía infantil y difundió fotografías del detenido y de sus identificaciones.

La detención de la persona, de 71 años de edad, se llevó a cabo en el Centro Histórico de la ciudad, dijo la señora Beam.

Tras la captura el señor Michael “N”, fue trasladado al Tribunal Municipal de Barandilla, en el Centro de Seguridad Ciudadana, y la tarde de este miércoles fue llevado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en este puerto, pero nada más porque tiene su visa de residencia temporal vencida, continuó la persona entrevistada.

“El coordinador de Jueces (del Tribunal Municipal de Barandilla) nos leyó el reporte de por qué estaba detenido el señor y nos dijo que una mujer llamada Carla, que no rindió declaración, que no se presentó allá a la Policía Municipal a dar ninguna declaración, solamente se remitió a decir que el señor la estaba molestando y por eso lo detuvieron, entonces solamente estaba en una cárcel preventiva”, expuso.

“La mujer que lo señaló, como dije anteriormente, no rindió ninguna declaración, solamente se limitó a señalarlo, entonces no sabemos si esa mujer existe, no sabemos quién es y pues a causa de eso es que se detuvo al señor, y el Juez nos explicó que como ahorita los derechos de la mujer están en su auge ante todas las denuncias que ha habido, cualquier hombre que sea señalado debe ser detenido preventivamente por 36 horas”.

También dio a conocer que Michel “N”, ha estado viviendo desde hace un año en el Centro de Mazatlán y como alguien se quejó, sin embargo, no rindió declaración, y por lo tanto es algo que no procedía, solamente era una detención preventiva para ver si tenía cargos en su contra en otro lugar o no, pero es mentira que tenga algún cargo en otro País.

“No tiene ningún cargo en ningún otro País y ahora lo tienen detenido en Migración (en instalaciones del INM en este puerto) porque su visa temporal expiró, es solo eso”, subrayó la amiga del hombre de la tercera edad detenido.

“Todo este revuelo, esta noticia que se dio en redes sociales (de la presunta orden de aprehensión contra Michael) es una noticia traducida de un periódico o un sitio web satírico en donde una mujer que ha estado tratando de calumniar al señor durante seis años y lo ha acosado hizo una noticia falsa, entonces con la Policía ya se confirmó que él no tiene ningún cargo en ningún otro País, él no tiene ninguna orden de arresto, él solamente está viviendo aquí en Mazatlán y haciendo negocios”.

Precisó que personal del Consulado de Canadá en Mazatlán le dijo que Michael “N”, se iba a quedar a disposición del INM para que esa institución decida si le renueva su residencia temporal o si lo va a deportar para que él arregle allá en su País lo de dicha residencia.