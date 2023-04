Reiteró su agradecimiento también a sus hermanos desplazados por la violencia en el sur de Sinaloa que siempre con esa unión y apoyo, dejando todo familias, trabajo, que no se detienen, que no se cansan para ayudarla en este caso de su hijo.

“Y la verdad que yo no le deseo a nadie ese momento que se vivió, ese momento que vivió, Lourdes con su familia, la verdad así como se llora de angustia también se llora de felicidad, de agradecimiento y hoy lloro de agradecimiento y de felicidad porque para Lourdes ese niño volvió a nacer y la verdad que agradezco a Dios primero que nada porque utilizó a cada conducto, puso a cada persona, tocó sus corazones de cada uno que se unieron al dolor de una madre desesperada que no había consuelo alguno, pero nunca perdí esa fe de no quedarme sentada, de tocar esas puertas”.

“Esos tres días para mí, cuatro días fueron eternos, eternos y la verdad es que no tengo palabras la verdad cómo se movieron esas piezas para ese apoyo que nunca me dejaron sola, le doy gracias al Presidente por las atenciones, por su humildad, porque nunca quiso agachar la cabeza ni tampoco darse la vuelta, se sumó a ese dolor”, continuó entre sollozos.

La señora Lourdes nuevamente no pudo controlar el llanto, pero ahora ya no por la angustia de no saber dónde se encontraba Omar, sino de la felicidad porque su hijo apareció con vida la tarde del miércoles.

La señora Lourdes reiteró el agradecimiento a sus compañeros desplazados, así como el dirigente del MASS y a todos los que participaron en las acciones que permitieron que su hijo fuera liberado.

“Infinitas bendiciones para cada uno de ustedes, al vicefiscal que no dejaron de moverse y la verdad que estoy bien agradecida y espero en Dios que la unión siga entre todos ustedes porque es lo que hace posible estas bendiciones, la verdad es que también agradezco esos apoyos que se nos van a seguir brindando para mi hijo la verdad que yo lo he vivido”, subrayó.

“No dudé, no me quería separar ni un segundo de mi hijo, no dudé ni un segundo en venir a agradecerle a cada uno de ustedes porque se lo merecen, porque si algo me enseñó mi padre fue a ser agradecida y humilde en todo y valorar cada apoyo que se nos da, ser agradecidos y decirles equipo que aquí estoy para cuando ustedes me necesiten, que espero en Dios que no sea un caso como el mío, que sea irrepetible porque no le deseo a nadie este dolor, esta angustia, esta desesperación”.

Dijo que lo que vivió en su familia es algo que no se puede explicar, no se puede entender, no se puede asimilar en este momento.

“Pero entender que hay personas buenas y que se tientan el corazón todavía y espero en Dios que se sigan tentando el corazón esas personas para que así como apareció mi hijo aparezcan esas personas y que Dios les le la fortaleza a esas familias que están pasando por ese momento tan difícil, tan doloroso para que logren regresar a sus familias a salvo, gracias”, reiteró la señora Lourdes tras el regreso con vida de su hijo.