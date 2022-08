$!Asientos de avión de EU y Canadá aumentarán 15% a Mazatlán: Berdegué; ‘ve lejos’ un vuelo desde Europa

“Hay de todo, hay familias, Mazatlán va bien, no hay que hacer mucho caso a esas declaraciones, no tiene mucho sentido, no tienen fuerza, la cosa va bien y va a venir mejor, nada más que tenemos que ser un poco más ordenados”, aseveró.

Mazatlán, lejos de lograr vuelo de Europa

El que haya un vuelo directo a Mazatlán, es algo que está muy lejos de suceder, reconoció Carlos Berdegué Sacristán, empresario hotelero.

El director de El Cid Resort explicó que son pocos los vuelos vía Europa a México, sobre todo, a destinos de playa, y con lugares como Cancún y Los Cabos, Mazatlán no entra en esa discusión todavía para el mercado europeo.

“Sí, muy lejos, muy, muy lejos (de que haya vuelos) no tendrían a qué venir... no vemos nosotros a corto plazo, acaban de poner un vuelo a Los Cabos y acaban apenas de poner un vuelo a Cancún, no veo yo que estemos en el radar de las líneas europeas”, lamentó.

Berdegué Sacristán subrayó que no es algo que pase pronto, sobre todo porque no hay ninguna referencia de Mazatlán en Europa, es una ciudad que no se conoce en lo absoluto.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres prometió que al asistir a la Feria Internacional de Turismo 2020 en Madrid, España, se “traería” un vuelo directo de Europa al puerto, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Ahora con Quirino Ordaz Coppel como Embajador de México en España, Benítez Torres volvió a tocar el tema, y dijo que era muy beneficioso para Mazatlán que el ex mandatario sinaloense estuviera allá, y que él podría poner en el mapa al puerto.