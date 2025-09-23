Asumirá de manera oficial Cindy Tirado presidencia de EVM MAzatlán 2025-2026

Con una visión de innovación y compromiso social, la fortaleza del liderazgo empresarial femenino se refleja una vez más en la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, con la toma de protesta de Cindy Tirado Raygoza como presidenta del Consejo Directivo 2025-2026, el próximo 4 de octubre.

Será en el marco del 61 aniversario de la fundación de esta asociación consolidada como una de las plataformas más relevantes para el impulso de la profesionalización en la región, donde Tirado Raygoza asumirá su compromiso por impulsar la capacitación, unión empresarial y fomentar la mejora dentro del gremio.

Para Tirado Raygoza, este nombramiento representa un reto personal y profesional, no solamente por dirigir una representativa asociación empresarial del puerto, sino que además por el simbolismo de ser una mujer quien la estará encabezando.

“Es una gran responsabilidad y un gran reto para mí, porque creo que como mujer me he enfrentado a muchas dificultades y a muchos procesos que ha sido un poco complicado llegar al camino. Que se me haya dado la oportunidad, es algo que tengo que aprovechar y como consejo, tenemos que dar algo mucho más de lo que ya se venía dando”, comentó.

“Llegar a este tipo de puestos no es tan sencillo, y que dueños, líderes, directores y gerentes de empresas sentirse como liderados por una mujer, pues sí suele ser como que un poquito complicado, pero ha sido un reto muy bien aceptado, creo que tiene muy buena respuesta de todos los socios y vamos avanzando”, añadió.

La presidenta electa reconoció que el contexto actual de inseguridad que se vive en Sinaloa representa un desafío adicional, pero la buena sinergia con las autoridades locales, han brindado respaldo para garantizar condiciones seguras a ejecutivos de venta que suelen visitar el puerto de fuera de la entidad.

Por otro lado, señaló que uno de los pilares de la nueva administración será la formación empresarial continua, a través de conferencias, talleres y cursos impartidos por especialistas nacionales.

“Ha sido un reto traer a capacitadores de alto nivel, pero creemos que es una inversión que fortalece el crecimiento de nuestros socios, para que nos ayude a ser mejores”, dijo.

“Entonces, una de las grandes ventajas de ser socio de esta asociación es eso, una capacitación constante con diferentes expositores que nos dan apertura a tener un mayor crecimiento como empresarios”, agregó.

Por otro lado, el presidente saliente, Alejandro Castillo, declaró que el programa para la toma de protesta no solamente refleja una nueva etapa de la asociación, pues en este evento se aprovechará para reconocer la trayectoria de quienes han formado parte de la asociación durante seis décadas.

“EVM ha sido una institución clave para el desarrollo empresarial en Mazatlán, buscando siempre mejorar los sistemas de venta y mercadotecnia, y este evento es también un homenaje a esa labor colectiva que ha implementado por nuestros socios y su largo camino en esta asociación”, expresó.

La ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la EVM Mazatlán tendrá un costo de acceso de 400 pesos por persona, el cual se puede adquirir enviando un mensaje o llamando al 6693 81 63 04.

De esta forma, con la renovación de este consejo directivo y el inicio de una nueva etapa, el EVM Mazatlán refrendará su compromiso por la formación de líderes y la construcción de un gremio sólido que impulse el desarrollo económico y social de la región.