$!Atenderá Alcalde este viernes a personal del Ayuntamiento de Mazatlán que demanda salida de jefe de Parques y Jardines

MAZATLÁN._ Tras realizar una nueva manifestación en el Palacio Municipal y en la Sala de Cabildo, el Alcalde acordó atender la tarde de este viernes a integrantes del Stasam que demandan la salida del jefe de Parques y Jardines a quien acusan de acoso laboral y malos tratos a mujeres trabajadoras.

Decenas de integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán realizaron la manifestación frente a las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos y posteriormente un grupo de ellos encabezado por su secretaria general, Laura Elena Tirado Aguilar, ingresaron a la sesión ordinaria 20 de Cabildo mientras que otros más continuaron la manifestación frente al Palacio Municipal para exigir la salida de José Alberto Zambrano Bañuelos.

“Es un jefe que no tiene la calidad de espíritu de servicio, que no tiene la calidad de respetar al sexo femenino, que para él no le rinde, dice que no le sirve una mujer el Parques y Jardines porque no puede levantar el pie y subirse a un carro para llevar lo que se tenga que llevar”, expuso Tirado Aguilar en su intervención de puntos generales de dicha sesión de Cabildo, que comenzó a las 15:00 y concluyó cerca de las 17:00 horas.