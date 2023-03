“La Unidad de Hemodiálisis del Issste ha aumentado de un tiempo para acá casi un 60 por ciento y de personas jóvenes, 35, 34 años, hemos tenido pacientes de 17 años que desgraciadamente por una mala información o por falta de información ellos tienen la enfermedad, pero no la consideran como tal”, continuó Fonseca Rendón.

“Entonces creen que pueden hacer su vida normal y persisten haciendo su vida normal y es cuando llegan a una Unidad, dicen me siento mal y les dicen pues desgraciadamente tienes una enfermedad renal, estás en una estadía 5, ya vas a ser dependiente de un tratamiento corpóreo o ya sea hemodiálisis y es cuando la gente dice a mí no me dijeron nada”.

Por ello dijo que con el Primer Simposium que realiza entre el jueves y viernes la Clínica del Issste Mazatlán por el Día Mundial del Riñón, se busca informar a la ciudadanía y que haya concientización sobre todo que la enfermedad renal está a la orden del día.

También dijo que a raíz de la pandemia del Covid-19 se han dado cuenta que pacientes que tenían un pronóstico renal con un pronóstico de estadía 2 ó 3 se fueron hasta el 5 por el sedentarismo, la falta de ejercicio, el mal hábito alimenticio y la mala información.