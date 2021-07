$!Aumenta tráfico de la avenida Gabriel Leyva por nuevos cierres de vialidad en Mazatlán

Aunado a ello, comerciantes de la zona reiteraron el llamado a las autoridades para que agilicen las maniobras y les cumplan con las promesas que les hicieron.

“Aquí dio inicio la obra y nos dijeron que aquí es donde iba a pavimentarse primero (entrada del Parque Bonfil), pero después se pasaron al Café Marino y después a la Emilio Barragán y aquí nos tienen olvidados prácticamente, nos dijeron que nos iban a echar pipas de agua para mitigar un poco lo del polvo pero nunca cumplieron ni nada”.

“Lo que no entiendo es que no nos dan una fecha y pues no se sabe cuánto más vamos a sufrir, yo he hablado varias veces con los ingenieros pero no les importa, tienen ya dos años que empezaron a romper y empezaron a trabajar ya desde noviembre”.

Recordó que son muchos los negocios los que han cerrado y los que se suman a ello, pues no se ve que apresuren los trabajos, otros locatarios o habitantes dijeron que nada más dan las tres de la tarde y los albañiles dejan todo y se van.

El tiempo de espera para pasar por esa vialidad desde el Puente Superior al Parque Bonfil o viceversa, son aproximadamente 45-50 minutos de espera, por lo que se pide transitar con precaución, ya que muchos vehículos tienden a no respetar la movilidad, muchos de ellos, los motociclistas.