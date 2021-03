MAZATLÁN._ En más del 200 por ciento se han incrementado en lo que va del presente año los servicios para sofocar incendios en este municipio, pues anteriormente por mes se atendían entre 55 y 60 casos, y en enero pasado fueron 208 y en febrero más de 130, dijo el Segundo Comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y Jefe Operativo de dicha agrupación, Saúl Robles Chávez.

“En febrero (que hoy concluye) salimos con más de 130 incendios, en su mayoría incendios baldíos y casas abandonadas, la ciudadanía también en esa parte no nos ayuda mucho y quisiéramos que ellos dejaran de tirar basura en los lotes baldíos y que no le prendieran porque se les sale de control, y en las casas abandonadas como que se les hace fácil ir acumulando la basura también ahí y no falta quien llegue y lo prenda”, continuó Robles Chávez en entrevista.

“Hace unos días en un lote baldío que está por la (Escuela Secundaria) Federal 6, a un costado de una empresa que se puso en riesgo, y un colegio también, ahí logró Seguridad Pública asegurar a una persona que se estaba dedicando a prenderlo, en ese día habíamos asistido cinco veces, quiere decir que aquí en Mazatlán hay mucho pirómano, entonces quisiera que nos ayudaran a ubicarlos, a localizarlos rápido”.

Agregó que las cifras de servicios de este año son muy elevadas con respecto al año anterior, se están atendiendo más incendios, es preocupante, cada vez más va creciendo la cantidad de incendios en lotes baldíos.

“En esa parte el Municipio sí nos podría apoyar el decirle a los propietarios (de los lotes baldíos que los limpien), pero realmente la responsabilidad de todo esto es de los propietarios directamente, que nos apoyaran en mantener sus áreas limpias, nosotros estamos para ayudarlos, si van a hacer alguna quema llamar al Departamento de Bomberos para estar ahí, que no se salga de control, nosotros lo que hacemos cuando hay un lote baldío (incendiándose) es preocuparnos por las casas aledañas, el humo cómo llega a afectar a las personas que están alrededor de ese lote baldío”, enfatizó.

“Y ahorita con la contingencia sanitaria que tenemos hay mucha gente que tiene oxígeno en su casa y ese humo llega a complicar más la situación, no directamente sino la dificultad respiratoria que presente la enfermedad (por el humo que se genera en el incendio)”.

Reiteró que antes en un mes se atendían entre 55 y 60 servicios y ahorita enero del presente año salió con 208 servicios de emergencias de incendios, febrero son más del 130, es muy alto.

También dijo que los elementos de dicha agrupación se preparan para este tipo de temporadas de calor que se aproximan y en que al secarse la maleza en lotes baldíos se incrementa la cantidad de incendios, pero de todos modos lo más importante es que la gente haga conciencia y limpie sus lotes y no haga quemas para que no se presenten dichos incendios.