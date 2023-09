MAZATLÁN._ Se han incrementado los casos de intentos de suicidios en Mazatlán, anteriormente se atendían dos ó tres casos al mes, y ahora de cuatro a cinco, informó Abilemec Gómez, coordinador local de Socorros Mazatlán, de Cruz Roja.

“Lamentablemente sí se han incrementado (los casos), el año pasado atendíamos uno ó dos por mes, ahorita estamos atendiendo cuatro a cinco, a lo mejor no les suena tan grande la cifra, pero sí es importante, alarmante, lo que se está viviendo la ciudadanía, sin embargo, pues la prevención empieza desde casa, de prevenir, de estar alerta, de nuestros familiares, de nuestros hijos, es la principal referencia para que no llegue a pasar, lamentablemente muchos pensamos que a nosotros no nos va a pasar, sin embargo, problemas de depresión, problemas familiares, están a la vanguardia y es por los motivos principales por los que se presentan estas situaciones”, señaló la mañana de este martes ante los medios de comunicación.

Dijo que estos casos se están presentando en jóvenes, adultos y adultos jóvenes, entre personas de 20 a 46 años de edad, tanto en mujeres como hombres y son por depresión, ansiedad y no distingue género.

”Nosotros llevamos la estadística de los intentos, los que podemos llegar a prestar atención médica, lo que hemos tenido qué platicar con ellos para convencerlos de que no hagan este tipo de actos, sin embargo, también nos hablan para declarar o confirmar que no tengan signos vitales la persona, en el lugar donde ya fue suicidio”, afirmó Abilemec Gómez.

Este problema se presenta en más en colonias populares grandes.