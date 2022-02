$!Autoridades insisten en que aún no deciden sobre el Carnaval de Mazatlán, aunque hasta ahora sigue organizándose

Desde hace semanas las autoridades municipales y estatales han manejado fechas en las que se definiría si se realizaría la fiesta o no, pero cuando se acerca el día que ellos mismos ponían como límite, han seguido postergando la decisión.

“¿Por qué hemos esperado tanto? Porque yo les he preguntado a los actores en Mazatlán; ayer (domingo) Canaco dijo ‘nos parece muy bien que se alargue tantito la definición’, están en el entendido de que puede ocurrir una cosa u otra”, dijo el Mandatario estatal.

- De seguro no bajamos a verde, es muy probable que bajemos a amarillo, pero no es el único elemento que vamos a ponderar, tenemos qué ver cómo se está comportando el tema de la letalidad, y la curva (de contagios) cómo sigue comportándose, entonces vamos a estar pendientes.

A nueve días de que se llegue la fecha prevista para el Carnaval de Mazatlán , tanto el Gobernador como el Alcalde insisten en que aún no se define si habrá o no , o si se aplazará, hablan de que dependerá del semáforo epidemiológico, de la curva de contagios, de los índices de letalidad... sin embargo, la organización del evento y sus actos relacionados continúa adelante apuntando a que sí se realizará la fiesta.

Ayer, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sostuvo que la decisión aún no se toma, pero que aún con el semáforo epidemiológico en amarillo, sí se realizaría el Carnaval de Mazatlán.

“Estoy seguro de que las cosas van a ir por buen camino, por varias razones, la pandemia sigue a la baja, si bien es cierto tuvo un ‘movimientito’ pero sigue a la baja”, expresó.

“Vamos a esperar el resultado del semáforo porque recuerden que estando en amarillo, ya no es facultad de un consejo, es del Ayuntamiento, sin embargo, yo lo digo y lo repito, voy a respetar lo que opine el Gobernador Rubén Rocha Moya, y si él en un dado caso cree conveniente, detenemos”.

El morenista indicó que el principal daño, de no llevarse a cabo el Carnaval, sería para el empresario, los hoteleros, es por eso que es de suma importancia que se realice el mismo y recalcó que en semáforo amarillo, es muy probable que vaya a realizarse la magna fiesta del puerto.

“No sería muy bueno para Mazatlán, pero no para el Ayuntamiento, sino para los empresarios mazatlecos, imagínense a los hoteleros que ya recibieron el anticipo, regresando dinero en los tiempos que vivimos, por decir un punto nada más, dijo.

“Es un tema que voy acordar con el Gobernador el viernes, yo ya traigo un plan b, para todo, y plan c, porque no podemos a los artistas que ya les dimos anticipo, ‘siempre no’, porque va a decir ‘yo te repongo la fecha’ pero no va a ser cuando nosotros queramos, será cuando ellos quieran”.