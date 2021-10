$!Ayuntamiento de Mazatlán y Academy of Special Dreams entregan 30 sillas de ruedas a personas de escasos recursos

El Ayuntamiento de Mazatlán , así como la organización Academy of Special , donaron un total de 30 sillas de ruedas a personas de escasos recursos en el puerto.

José Ángel Tostado Quevedo, director de Cultura de Mazatlán, señaló que estos apoyos fueron posibles gracias al trabajo entre las dependencias municipales, así como con Academy of Special Dream y se comprometió a donar más en un futuro.

“Estoy muy encantado, emocionado, de todo lo que estamos viviendo y que no hay fecha que no se cumpla cuando empezamos a tocar base, planear, nosotros encantados, y ahorita vamos a hacer el compromiso de no quedarnos con 30, sino dar muchas más”, expresó.