Ayuntamiento no está en posición de cobrar venganza contra regidores: González Zataráin

La Comuna no está en posición de cobrar venganza o hacer una cacería de brujas contra regidores tras la crisis política que se vivió en noviembre pasado, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó el lunes que un grupo de regidores sí estaban usurpando funciones en dicha crisis, por la que durante 23 días no se pudo nombrar y tomar protesta al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, y se amonestó a los ediles para que se abstengan de incurrir nuevamente en esas acciones, entre otros puntos.

Con respecto a las tres denuncias que presentó la Comuna por dicha crisis, el Secretario del Ayuntamiento dijo en entrevista ante personal de medios de comunicación que hay algunos que se siguen de oficio y las autoridades correspondientes siguen su curso.

“El asunto es que unas denuncias se siguen de oficio, entonces aunque queramos no podemos ir a quitarlas, son denuncias que se siguen de oficio, están ahí, tampoco nosotros estamos atizándole, ahí está, pero no estamos con la intención de cacería de brujas ni de irle a atizarle, no estamos en esa posición, pues ya sabrá la autoridad qué hará con eso, la Fiscalía qué hará con eso”, continuó González Zataráin.