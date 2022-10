$!Azteca Lighting pidió $60 millones más, Comuna de Mazatlán no aceptó y por eso se canceló el contrato: Secretario

González Zataráin sostuvo que derivado a que la Comuna le pidió a la empresa en lámparas lo que corresponden 60 millones de pesos, que ya dieron, y no fueron otorgadas, decidieron cancelar los acuerdos, y buscarán que se les regresen lo que ya dieron, más una penalización de 6 millones de pesos que estipula el contrato.

MAZATLÁN._ La empresa Azteca Lighting le solicitó al Ayuntamiento de Mazatlán 60 millones de pesos más para poder entregar el primer paquete de luminarias correspondientes al contrato de 2 mil 139 lámparas, cosa que la Comuna no aceptó y por eso se canceló el contrato, detalló Édgar Augusto González Zataráin, secretario del Ayuntamiento.

“La empresa es proveedora de luminarias, ellos solo proveen, se encargan de proveer, se esperó prácticamente 97 días después del primer pago, después de 97 días nosotros solicitamos que se nos hiciera llegar un paquete de luminarias que equivalen obviamente al anticipo que se les había otorgado, no más, del anticipo, solamente la parte proporcional que corresponde al anticipo, que es la parte que nosotros solicitamos”, añadió.

“No hay cumplimiento, no se entregó hasta el momento, hasta este día no se ha entregado una sola luminaria, ya pasó, prácticamente ya pasaron ciento cuarenta y tantos días y no se ha entregado una sola luminaria”, profundizó.

El secretario de la Comuna manifestó que desde que firmaron dicho acuerdo, no han recibido una sola luminaria, y cuando pidieron les pongan algunas, derivado del dinero que ya dieron, la empresa pidió más tiempo para hacerlo.