“La mayor parte del cambio de color que ustedes pueden ver y han visto a lo largo de la vida en Mazatlán son benéficos, el 75 por ciento son benéficos y la gente cuando ve agua roja dice no voy a comer mariscos, entonces eso es en lo que trabajamos, en no satanizar el color del agua y mejor estudiarlo, analizarlo y si es peligroso hacemos medidas preventivas para que la población no sufra los efectos”, añadió Rosalva Alonso.

Al disertar la conferencia “¿Por qué hay mareas rojas en Mazatlán? Lo que sabemos en cuatro décadas”, como parte del Primer Encuentro Nacional de Biología y Ciencia “Observando la Ciencia”, que se realiza el 24 y 25 de enero en el Observatorio 1873 Mazatlán, añadió que los florecimientos algales se conocen desde los tiempos de La Biblia, siempre han existido.

“Entonces sí tiene componentes naturales, son benéficos, la mayoría son inocuos, no hacen ningún daño, pero además son la base de la cadena alimenticia, entonces sí benefician y son los responsables de la producción primaria y secundaria y de todos los productos que podemos obtener del mar”, recalcó ante biólogos, académicos y estudiantes.