$!Biobarda del Arroyo Jabalines luce desprendida y sin residuos tras recientes lluvias

MAZATLÁN._ Desprendida y sin residuos luce la biobarda instalada sobre el Arroyo Jabalines, a la altura del Puente Juárez, pese a las recientes precipitaciones y al intenso oleaje que se ha registrado en el cauce. Durante un recorrido por la zona no se observaron residuos ni materiales arrastrados por la corriente que estuvieran contenidos en esta estructura, cuya función es retener la basura que baja desde distintos sectores de la ciudad hacia la parte baja de la cuenca.

La ausencia de desechos y las condiciones en que se encuentra la biobarda hacen presumir que actualmente no estaría cumpliendo de manera efectiva con la función para la que fue colocada, aunque esto tendría que ser determinado por la autoridad responsable de su operación y mantenimiento. La estructura fue instalada para contener temporalmente los residuos que son arrastrados por las lluvias a través del Arroyo Jabalines y evitar que continúen su recorrido hacia el canal de navegación y posteriormente al océano. En este punto de la ciudad, durante los periodos de lluvias suelen concentrarse materiales provenientes de diferentes sectores, entre ellos plásticos, unicel, textiles y residuos de mayor tamaño, que son transportados por la corriente hasta la parte baja del cauce.