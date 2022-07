$!Bloquean de nuevo avenida vecinos de la Colonia Juárez, en Mazatlán, por fugas de aguas negras

“Ya tenemos mucho y no vienen arreglarnos, no nos hacen caso los de la Jumapam... no había llovido, y ya estaba tirando, nos dicen que no tienen reportes, y todos nos pusimos de acuerdo para estar marque y marque”, señaló Isabel, vecina inconforme.

“Es que no se aguanta la peste, ya tenemos a los niños enfermos, del estómago, les duele la cabeza... imagínate con una llovida de un día completo, se nos mete hasta adentro de la casa, el agua apestosa de drenaje”, añadió.