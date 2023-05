Momentos después, cerca de 100 personas iniciaron una marcha hacia la Colonia Benito Juárez, donde repartieron información sobre la semblanza de López Hernández a los ciudadanos en sus casas o a quienes se encontraban en la vía pública.

Chávez Chávez consideró que el actual Secretario de Gobernación es el indicado para ser el candidato presidencial de Morena debido a que es una persona con experiencia, tiene 69 años de edad, tiene experiencias administrativas, políticas en representación pública y representación popular, y es cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que dicha actividad de los brigadistas no se trata de un acto anticipado de campaña porque no se están invitando a votar por López Hernández.

“Ahorita nosotros aquí no estamos invitando a votar por él, no estamos invitando digamos a elecciones o a nada, simplemente estamos diciendo: queremos dar a conocer a esta persona para que las personas cuando vayan a hacerles la encuesta sepan quién es”, precisó.

“Es un posicionamiento, es una información que se está dando a la gente, no se le está invitando a votar por nadie en lo particular, por nadie, porque no estamos en campaña, no estamos en elecciones, no estamos en propuestas, simplemente es una persona como aspirante quiere que las personas lo conozcan y nosotros como apoyadores somos un vínculo, un enlace para que la ciudadanía los conozca”.

Las cerca de 100 personas participantes en las brigadas recorrieron principalmente la calle Enrique Pérez Arce para entregar información a las personas de la semblanza de López Hernández, uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024.

Los otros aspirantes, conocidos como “corcholatas”, son la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; y el Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila.