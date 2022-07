Busca Benítez Torres ser consejero nacional de Morena

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, busca ser designado como consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones del próximo sábado.

“Yo soy Presidente Municipal y tengo compromiso con el pueblo de Mazatlán, no con el partido, claro que no me voy a hacer a un lado de los intereses de mi partido, únicamente me inscribí para ser delegado y ser votado el próximo sábado”, dijo Benítez Torres.

Descartó que busque la dirigencia municipal de Morena, de la que estuvo al frente antes de ser Alcalde de Mazatlán.

Extraoficialmente se menciona que la actual Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Adilene Velarde Narváez busca la dirigencia de Morena en Mazatlán, sin embargo, dicha funcionada dijo no poder dar ninguna declaración al respecto en horario de trabajo.