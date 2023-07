MAZATLÁN._ Tras sostener una audiencia en Mazatlán con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantearle su situación, Jesús Estrada Ferreiro manifestó que ya demostró su inocencia y que busca limpiar su nombre y regresar como Alcalde de Culiacán.

“Yo ya acredité mi inocencia, ya lo que está pasando es pura maldad nada más, el Gobernador sabe perfectamente que acredité mi inocencia, que no tengo ninguna responsabilidad”, expresó.

“Los amparos que he ganado los están revisando para hacer tiempo para que no vuelva a la Alcaldía, sí me interesa, las dos cosas (limpiar mi nombre y regresar a la Presidencia Municipal), porque volver a la Alcaldía es para hacer cuentas también”.

El ex Alcalde de Culiacán expresó ante que el Presidente le respondió que no hay problema y que lo va recibir en cualquier momento en la Ciudad de México.

Reiteró que es inocente de lo que se le acusó para desaforarlo de la Presidencia Municipal de Culiacán, por eso está gritando, por eso está peleando y por eso está pataleando, si tuviera cola que le pisen lo estaría haciendo eso.

Dijo que el problema que tiene es un asunto político y personal que trae el Gobernador Rubén Rocha Moya contra él.

“El Gobernador, político y personal, es un tipo malo, es maldad”, reiteró en breve entrevista.