MAZATLÁN._ Cómo parte del contrato que la delegación turca ha hecho con el agregado mexicano de Turquía, por primera vez, buscarán un intercambio comercial de insumos y productos agrícolas, así lo dio a conocer el responsable de la delegación de Turquía co-organizadores de la feria de la empresa Be to Be First, Gursel Bulut.

“Para nosotros es un mercado nuevo, porque es súper lejos, tuvimos que volar 14 horas para poder llegar aquí y Turquía no es muy conocido desafortunadamente, creo que es una gran oportunidad para conocer toda Latinoamérica y explotar”, mencionó.

“Aquí también hay un montón de producción de fertilizantes, hacer un intercambio entre las empresas, hacer un ‘be to be’ (Negocio a negocio), exportar e importar ambos países”, precisó.

Este es el mejor momento para poder estar en el país, dijo, ya que la mayoría de los fertilizantes que se están vendiendo en México son de Rusia, Ucrania e Israel, países que actualmente tienen conflictos, lo que abre para ellos un mercado.

“Por eso mismo hay una corte de productos agrícolas y la producción turca es de muy buena calidad porque nuestro mayor mercado es de Europa, cumplen todas las normativas europeas y el precio casi a la mitad de Europa, entonces es muy competitivo”.

La Embajada de Turquía en México está apoyando para que estas negociaciones rindan frutos, ya que la relación comercial de ambos países es muy reciente y hay rubros en los que aún no existen intercambios.

Gursel Bulut reconoció a México como un país ‘gigante’ con un millón de oportunidades y una industria agrícola que no tiene fin, por este motivo se intentará establecer un vínculo.

Mazatlán con una gran gastronomía

Gursel Bulut, responsable de la delegación de Turquía co-organizadores de la feria de la empresa Be to Be First, mencionó que había escuchado muchas veces hablar de Mazatlán, pero hasta hoy no había tenido oportunidad de conocerlo y agradeció estar aquí por comercio y turismo.

“Llevamos aquí 10 días con toda la delegación, el típico, estuvimos ya en los sitios turísticos, a la gente le encantó la comida, aquí se come genial, podría decir que uno de los mejores sitios como la cocina en el mundo sin exagerar”, expresó.

Turquía sin sequía pero cuidando el agua

La ubicación geográfica de Turquía, que lo pone entre ríos, hace que el abastecimiento de agua no sea un problema, sin embargo existe una cultura del cuidado del agua y se ha trabajado en la tecnificación de los riegos para optimizar el consumo.

“En Turquía en realidad hay muchos ríos, gracias a Dios, Turquía está bendecido por el agua, pero obviamente está bajo control del ministerio agrícola porque cada gota que están gastando es muy importante, porque no es solamente de Turquía sino del mundo”, contó.

Destacó la importancia de involucrarse en el cuidado de la naturaleza, pues aún cuando ellos viven en Turquía, cada territorio, cada agua es del mundo, por lo que hay que ser responsable.