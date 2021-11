Buscará Gobierno de Mazatlán contrarrestar presuntos malos tratos a detenidos en Tribunal de Barandilla

Ante las denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos contra detenidos por elementos de la Policía Municipal, Édgar González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, se comprometió a contrarrestar esas prácticas si es que se dan en el Tribunal de Barandilla, que es el área que a él le compete.

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, González Zataráin agregó que se ha acordado hacer reuniones de Gabinete con el Alcalde, en donde se respeten a cada quien sus áreas y también cada quien se haga responsable de las suyas, y en el caso del operativo de vigilancia para dicho periodo le corresponde hacerlo al secretario de Seguridad Pública Municipal y se tendrá una reunión con él al respecto.

“La parte que a mí me corresponde y me mueve es el tema de que no haya atropellos, buscar un mecanismo de que haya una buena actuación de la Policía en el sentido de la atención social y no de la persecución, que haya un trato distinto porque hay reportes, obviamente yo no tengo nada comprobado, son rumores, de maltrato en el Tribunal de Barandilla”, añadió González Zataráin.

“Cosa que sí corresponde a nosotros el Tribunal de Barandilla y que en eso sí le vamos a meter mano para que se dignifique la atención ahí, que los jueces y los encargados y los responsables no traten a las personas que llevan al Tribunal de Barandilla como los grandes delincuentes, que tengan un trato como debe ser, como un ciudadano, esa parte sí la estamos trabajando muy bien”.

Recalcó que va haber capacitación al personal, pero también va haber advertencias.

“Va haber capacitación y también va haber advertencias porque en el sentido de que la gente no porque no los veas o no estén muy vigilados porque a veces, de pronto los funcionarios sienten que nadie los ve y pueden hacer lo que les da la gana”, reiteró.

“En ese sentido vamos a tener primero mucha vigilancia en eso, mucha observancia en eso, por supuesto capacitación, hay que capacitarlos, darles las herramientas, hablarlo con ellos de alguna manera, que haya voluntad de parte de ellos y ya el que no quiera o no tenga voluntad, ya es otra cosa”.

Recientemente, José María Robles, conocido como “El fotógrafo de los 10 pesitos”, denunció públicamente y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que la tarde noche del domingo 14 del presente mes sufrió abuso por parte de elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, al ser detenido sin motivo cuando iba llegando de trabajar a la Colonia Jaripillo, que es donde radica.

En este mismo mes, la CEDH dio a conocer que en lo que va del año la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán tiene 28 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y es la corporación policial con más quejas en el sur del estado.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento dijo que en esa parte va a coadyuvar mucho con la Secretaría de Seguridad Pública.

“Es una coadyuvancia en la que yo sí me comprometo a meterle parte de nuestro trabajo para poder que eso se mejore”.

Manifestó que ha escuchado que presuntamente se han cometido vejaciones contra personas detenidas.

“Lo he escuchado, no tengo los elementos (de si son ciertas o no las vejaciones denunciadas), estamos integrando un expediente en ese sentido y ya no vamos a permitir que eso esté pasando”, reiteró.

Y sí se comprueba que se están cometiendo dichas agresiones a los derechos humanos se tomarán acciones a como corresponde.

“Pues tomar medidas como nos corresponde, no podemos ser omisos, eso sí, con conocimiento en mano nosotros no podemos ser omisos, yo no voy a prestar a temas para ser omisos en ese sentido, la Policía tiene muy claro su espacio de trabajo que tiene que ser preventivo, no tiene por qué tratar a la población en retenes, como también lo he escuchado, pues de mala manera”, dijo.

”Tenemos que suavizar esa relación, aquella idea vieja del policía de barrio que se tenía hace muchos años en algunas ciudades en donde había mucha interacción, en donde tú te sentías muy protegido con el policía, no te digo que yo tengo que hacerlo, pero sí tenemos que buscar que por lo menos se recupere algo de ese sentido social”.

El secretario del Ayuntamiento dio a conocer que se buscará que el personal esté observado en su proceder y en el tema del Tribunal de Barandilla los detenidos tienen que pasar primero a la atención médica, que haya un médico que lo revise y haga un reporte de en qué situación está llegando el ciudadano y eso se va ir documentando.

“Claro que va ser un médico de confianza, un médico con toda la honestidad y con toda la responsabilidad para poder nosotros tener también elementos de en qué situación está llegando el ciudadano”, reiteró González Zataráin.

”Se ha perdido mucho eso, no hay un seguimiento en eso, ya no lo hay (el que un médico cheque a una persona que es puesta a disposición del Tribunal de Barandilla), sinceramente se ha perdido, hay que reajustar todo eso y hablo del tema de Barandilla porque ese sí corresponde a Secretaría (del Ayuntamiento), para que no se desvirtúe que estamos invadiendo funciones, yo no voy a invadir funciones del Secretario de Seguridad Pública”.