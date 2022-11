“Entonces sí me gustaría solicitar para evitar que nos vuelva a pasar esta situación que hoy nos está pasando que la Sindicatura sí tenga ese acceso y lo pongo a consideración de una manera pública, sin embargo, sí haré mi solicitud y se las haré llegar por escrito”.

“Me queda claro y no tengo la menor duda que hoy se está tratando de hacer las cosas lo mejor transparente posible y debido a esto es que yo haría otra solicitud de mi parte, anteriormente la Sindicatura en Procuración como una facultad que tiene se supervisión se tenía acceso a el Salmun y al Iseries solo para efectos de supervisión, hago la aclaración pertinente”, continuó Cárdenas Díaz.

Al respecto, el Alcalde dijo que la Síndico Procuradora tendrá dicho acceso, además se está en la fase de transparentar todo, va estar incluso en sistema para que lo puedan ver los organismos ciudadanos.

“Es algo que vanos a hacer de manera transparente, ya lo hemos venido reiterando, y efectivamente esto no debe de ocurrir porque finalmente el Municipio es un Municipio fuerte en sus finanzas y no debiéramos estar en esta situación y no lo vamos a estar el próximo año porque lógicamente vamos a ser muy estricto en la disciplina financiera y en el tema de lo que tiene que ver con la distribución de recursos”, recalcó González Zataráin.

“No vamos a pasar por este momento, no es nuestro asunto, lógicamente vamos llegando y tenemos que cargar con esto, pero tampoco podemos incumplirle a los trabajadores algo tan elemental que esperan todo el año que es referente al aguinaldo, la verdad es que tampoco nos podemos voltear hacia otro lado, quiero aclarar que es un préstamo muy corto de plazo, reintegrárselo los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo sin ningún problema, con la suficiencia presupuestal del Municipio, sin que afecte las finanzas”.