$!Cada empresa o cooperativa tiene la responsabilidad de retirar su basura en muelles del Parque Bonfil

Cada empresa o cooperativa tiene la responsabilidad de retirar su basura en los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil, manifestó el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez.

”Aquí en años anteriores le correspondía a la API (Asociación Portuaria Integral), pero ya hace tiempo que la API ya no se está haciendo cargo de la misma, por lo cual cada una de las empresas tiene, se puede decir, la responsabilidad de tratar de mantener su espacio limpio”, añadió Lizárraga Manjarrez en entrevista.

”Aquí se hace un esfuerzo cada una de las empresas y cooperativas pesqueras de recoger su basura, sin embargo, es un problema que tenemos en los muelles pesqueros ya que entra gente externa a tirar la basura dentro de lo que es el muelle pesquero, es un problema que no lo hemos podido combatir o no lo hemos podido extirpar, entra gente que no pertenece a lo que es el rubro del muelle pesquero y llega a tirar su basura”.

El pasado martes personas que trabajan en el área de muelles de dicho Parque Industrial pidieron a las autoridades de Ecología y Medio Ambiente a que intervengan para que se retiren los montones de basura que hay en dicho muelle y que son un foco de infección tanto para las personas como para los organismos que viven en al agua, pues ante fuertes lluvias y vientos todo ese desecho cae al Canal de Navegación contaminándolo.

Además, desde hace cuatro meses no pasan a recoger la basura, añadieron las personas consultadas en ese lugar.