Cada quien es responsable de evitar contagios de Covid-19, sostiene Alcalde de Mazatlán

Cada quien es libre de usar o no el cubrebocas para cuidar posibles contagios de Covid-19, manifestó Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán.

El Presidente Municipal sostuvo que, como empresario, ya no obliga a los trabajadores a usar cubrebocas, y que él tampoco lo usa, a menos que se lo pidan en los establecimientos.

“La verdad yo ya no lo pido, yo respeto cuando me lo piden en un lugar y me lo pongo el que traigo conmigo”, mencionó.

“Nosotros ahí en nuestros laboratorios no pedimos uso del cubrebocas, que la gente que lo trae se le respeta, únicamente cuando vienen a hacerse una prueba, un caso sospechoso, sí se le pide que lo utilice”.

El Alcalde manifestó que ya no es obligación el uso global del cubrebocas, pero sí está en cada persona ver cómo cuidarse, sobre todo porque Mazatlán al ser un lugar turístico, recibe a personas de todo el País y partes del mundo, por lo que está susceptible a contagios.

“Yo pienso que ya llegó el momento de que nosotros tomemos la responsabilidad cada uno de nosotros de cómo cuidarse para evitar un contagio... la verdad que cada lugar, cada municipio tiene sus reglas diferentes, no es lo mismo que es un destino turístico a uno que no es turístico”, expresó.

“Nosotros aquí la desventaja es que recibimos gente de todo el País y de todo el mundo, y por eso aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades”.