“Cada vez habemos más cazadoras de sueños, así me catalogo yo y sé que muchas mujeres, no solamente de Mazatlán, sino de nuestro país, están generando, hemos luchado muchísimo por muchísimos años para lograr estos pasos agigantados de igualdad de género y lo estamos haciendo bien”, mencionó Perla Cristina, en entrevista con Noroeste, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de Marzo.

MAZATLÁN._ Con una lucha para lograr las metas y objetivos que durante su vida se ha ido trazando, Perla Cristina González Arellano, Gerente de Marca de Gasolineras Red Petroil, aseguró no estar sola en esta lucha, sino que a la par, en otros rubros siguen surgiendo más mujeres ‘cazadoras’ de sueños.

“Puedo jactarme de que estoy en el lugar que quiero estar, no todavía como quiero estar, porque esto es un constante crecimiento, siento que la vida es un constante pedaleo y cuando dejas de pedalear pues te caes de la bicicleta, entonces hay que darle”, expresó.

“Estoy donde quiero estar no como quiero estar todavía, seguimos en la lucha, seguimos trabajando, seguimos demostrando, porque desafortunadamente aunque hemos dado pasos muy grandes en el tema de igualdad de género, pues todavía estamos peleando terrenos en empresas”, reconoció.

“Ahorita la mujer ha tomado mucha fuerza y mucho campo, ahorita hay muchas empresas donde los altos mandos, los directivos principales son mujeres, entonces esa es mi admiración y es el enfoque al que voy”, precisó.

Mi gran reto es la maternidad

A lo largo de su vida profesional y laboral han ido surgiendo grandes retos, sin embargo ella contó que ninguno comparado con el de conjugar y buscar el equilibrio entre su vida laboral y su familia, principalmente su rol de madre.

“No son obstáculos, puede ser un tema de reto el tema familiar, porque mamá va a ser mamá siempre cuando tenemos la bendición de tener hijos, en mi caso el tiempo que le resto yo a mi niño es algo que duele poquito, pero de alguna manera, llego a la casa y sé que a él no le hace falta nada, que tiene las posibilidades que yo no tuve a lo mejor en mis tiempos, que agradezco porque eso me hizo ser lo que soy ahora, el crecer como mujer, el crecer como persona”, manifestó.

“Yo creo que sería esa parte, el poder combinar el tema trabajo y el tema familia, porque tú llegas a tu casa y tienes que quitarte el tema de trabajo porque llegas a ser mamá y creo que es el papel más importante que como mujer puedes tener”.

Sororidad y equidad de género

Trabajar en una Empresa Socialmente Responsable en un puesto clave, ha permitido a Perla vivir la sororidad, extender la mano a otras mujeres y participar de acciones y campañas que impulsan el desarrollo y la vida digna,

“Sororidad, esa es la palabra clave, a mí me encanta de alguna manera poder extenderle una mano a mi género, obviamente sin dejar a un lado a los hombres, pero me encanta ver mujeres empoderadas”, señaló.

“Al momento de crear campañas que de alguna manera sabemos que van a ayudar a salvar vidas, como la que tenemos en octubre, que es Octubre Rosa que es muy importante, la verdad es una actividad muy loable, que lo hacemos no solamente en gasolineras, ya involucramos todas las unidades de trabajo del grupo, entonces no tienes idea del resultado porque esto que nació aquí en Mazatlán, ya lo llevamos a los demás estados donde tenemos presencia como marcas en gasolineras, sé que hemos ayudado a detectar muchos casos y sobre todo a salvar vidas que es lo más importante”.

En un momento en el que la mujer también es de gran importancia en la política qué vive el país, destacó que esto es resultado de los avances en el tema de equidad de género y esperar que en caso de que México se incline por una mujer Presidenta, esta haga un buen papel y abogue por las condiciones laborales y sociales de las féminas.

La mujer y el feminismo

Los avances mas importantes que el movimiento social feminista ha traído consigo, dijo, han sido el reconocimiento de los derechos sociales de la mujer, la oportunidad de votar, de ganar espacios y tener las mismas condiciones que un hombre, ya sea dentro de una empresa o en una parte social, por tanto dijo estar a favor del feminismo que lucha de manera objetiva y sin desvirtuar el movimiento.

“Yo los apoyo pero con el tema de no desvirtuar cuál es el punto focal que se quiere lograr con esto, queremos seguir luchando por mejores posiciones de trabajo, por una verdadera equidad, pero sin hacer destrozos a terceras personas, eso si no estoy de acuerdo, sí desde años atrás se han hecho ese tipo de movimientos pero hay que hacerlos bien”, afirmó.

Por último recalcó que los verdaderos cambios positivos empiezan desde uno mismo, comenzando por asumir las responsabilidades con la mejor actitud.

“Siempre hay que empezar por uno mismo, levántate primero, agradece a Dios y trata de ser una mejor persona ese día, el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, cuando tú llegas a tu trabajo, haces tus cosas como debe de ser, logras tus objetivos, apoyas a tus compañeros, por ende se da todo lo demás, entonces no esperemos que las cosas lleguen nada más por azares del destino, hay que luchar y trabajar por ellos”.