Canaco quiere poner fin al uso del cubrebocas en espacios públicos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tal como se decretó en Nuevo León la semana pasada, Roberto Lem González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, quisiera que ya no fuera obligatorio el uso obligatorio del cubrebocas en Mazatlán.

El empresario dejó en claro que respeta las decisiones tomadas tanto por el Ayuntamiento de Mazatlán, así como por las autoridades de salud del Estado, pero indicó que en otros lugares poco a poco se está volviendo a la normalidad.

“De las restricciones que se replican en el vecino país del norte, Estados Unidos, de ya dejar el cubrebocas a partir del primero de marzo y que se está anunciando en Nuevo León, después de estar en semáforo verde, 31 entidades de las 32 del País, anuncia Nuevo León el fin del cubrebocas en espacios abiertos, ya no habrá restricciones en ese sentido”, explicó.

“Vamos avanzando a una nueva normalidad, nosotros quisiéramos que fuera una normalidad como la del 2019, porque prácticamente debemos de cohabitar con el Covid-19, como cualquier otra enfermedad, estaríamos esperando de manera respetuosa que las autoridades locales pudieran manifestar lo mismo como lo está haciendo Nuevo León”, añadió.

Lem González sostuvo que espera que la pandemia se declare como una endemia, y se pueda retomar la actividad económica de manera normal en Sinaloa y el País, dado que el Covid-19 llegó para quedarse.

“Y también, por qué no, declarar esta pandemia como una endemia, ya que el Covid no llegó ayer como lo venimos diciendo, ya son dos años transitando con él, pero también no es una enfermedad, es un virus que llegó para quedarse y no se va a eliminar de un día para otro”, señaló.