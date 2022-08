Canadiense arrestado y exhibido por ‘El Químico’ no contaba con orden de aprehensión, señala Sectur

La Secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, manifestó que de acuerdo con las autoridades consulares canadienses, el ciudadano originario de ese País arrestado la semana pasada en este puerto y exhibido como pederasta por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no es buscado por ese delito.

La funcionaria estatal detalló que desde que se realizó la detención del extranjero, quien radica en Mazatlán, ha estado en constante comunicación con las autoridades consulares de Canadá, quienes le confirmaron que el señalado por “El Químico” no cuenta con orden de aprehensión alguna.

“No tenían conocimiento ni ellos tampoco, Wendy (Hardouin, agente consular canadiense en el puerto), me dijo que no tenía conocimiento. Yo le pedí que trabajáramos muy de la mano para ver qué podíamos resolver, ella fue la que me informó que el problema era en relación a su estadía que tenía, que era ilegal aquí en Mazatlán, por una renovación de un permiso”, detalló.

La titular de Sectur en el estado dijo que el extranjero está en todo su derecho de emprender acciones legales contra el Presidente Municipal por haberlo exhibido como delincuente, aunque espera que esto no suceda.

“Nosotros como autoridades, el consulado, la Secretaría de Turismo, hizo lo propio, estuvo muy al pendiente de la situación, en todo momento, desde la mañana, hasta altas horas de la noche contestando llamadas, cómo iba evolucionando el tema y en qué parte estaba, y cómo podíamos coadyuvar”, precisó.

Yo siempre he dicho, manifestó, que no hay que violentar los derechos humanos de las personas, y bueno, sí había una situación legal de estadía qué resolver, era eso, y no alguna otra situación.

Torres Noriega reiteró que no había nada que imputara al acusado por Benítez Torres, solo se le requería para la renovación de un permiso.

Dijo esperar que las relaciones entre Canadá y Mazatlán no se entorpezcan por las declaraciones del Presidente Municipal.