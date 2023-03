Carla Iveth dijo que nunca pensó en dedicarse a otra cosa que no fuera una carrera dentro de la Secretaría de Marina.

“Éramos las primeras mujeres, no había alguna otra mujer que nos fuera apoyando en ese sentido”, platicó Carla Iveth como su mayor reto en su formación académica.

“A mí siempre me gusto la búsqueda y rescate por el hecho de apoyar a la población en términos de peligro, entonces cuando ingresé aquí, entré como la segunda Comandante y una de mis metas a corto plazo era ser comandante”, señaló mientras daba un recorrido por las instalaciones de lo que es la ENSAR y el equipo que les permite atender las emergencias.

“Uno de mis mayores temores es fallarle a la institución, no lograr el objetivo que me han impuesto desde que entré a la escuela que es servir a la Patria... en un rescate no dar el cien por ciento de mi y fallarle a la persona que estoy rescatando”, narró.

Uno de sus rescate más complicados

La primera mujer Comandante de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) narró a Noroeste cómo fue uno de los rescates más complicados pero que al final le dejó una gran satisfacción, el haber salvado la vida de una persona.

“Era un muchacho de unos 16 años de edad, muy alto, que había caído en unas rocas, tenía como una hora, hora y media recargado en las rocas y el oleaje no lo dejaba ni entrar ni salir, entonces tuvimos que hacer una inserción con un nadador de helicóptero para poder rescatarlo, fue algo impresionante para mi ver la capacidad de una persona de tener el deseo de salvar otra vida”, mencionó.

Este rescate fue a los inicios de su carrera en el puerto de Acapulco y la marcó de por vida.

“Creo que soy un líder, nací con la virtud de que logro que la gente me siga y es una de mis fortalezas, sé trabajar y enseñar a la gente y se tratarla bien para que ellos me respondan y podamos trabajar en un equipo conjunto”, reiteró.

Carla Iveth se reconoció como una mujer amable, fuerte y sincera.

“Es un logro para mí ser la primera mujer comandante de una estación naval, pero para mí es un orgullo poder representar a todas las mujeres antes de mí, que han luchado durante años para obtener los derechos que nosotras tenemos”, mencionó respecto a los logros que han tenido las mujeres.

La líder naval dijo que está orgullosa también de que sus compañeras se esfuerzan para conseguir un lugar en un ambiente donde predomina el género masculino.

“La mujer realmente es el sexo fuerte, no es el sexo débil porque soportamos muchísimas cosas más de las que soportan los hombres..., a la mujeres les diría que no pierdan la fe, que se busquen dentro de ellas para encontrar esa fortaleza que seguro tienen y que poseen y que si no pueden solas, que busquen ayuda”.

Sus aspiraciones a futuro son el crecer en la Secretaría de Marina, tener más cargos, apoyar a más gente y sueña con tener una ENSAR más operativa que sea capaz de realizar más rescates y con su equipo salvar más vidas, es importante para ella seguir posicionándose como representante de las mujeres en cargos más importantes, para impulsar, inspirar y fortalecer al género femenino.

También en su desarrollo profesional cuenta con los siguientes cursos en el ámbito de Búsqueda y Rescate (SAR, por sus siglas en inglés): International Boarding Officer efectuado en la Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América; Especialidad en Derecho del Mar y Marítimo efectuado en el Centro de Estudios Superiores Navales; Coordinadora en Escena de Operaciones de Búsqueda y Rescate; Planteamiento de Operaciones de Búsqueda y Rescate y Rescate Marítimo; y Curso Patrón de Embarcación tipo Defender (PED), efectuados en la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de la Armada de México.

¿Qué es el SAR?

El Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México proporciona el servicio de búsqueda y rescate en las costas mexicanas, a través de 37 Mandos Navales y las 53 Estaciones de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima existentes.

PERFIL

Carla Iveth Cevallos Peyrot

Es originaria de Veracruz

Es egresada en la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz

Es Teniente en la Secretaría de Marina Armada de México

Es la primera mujer Comandante de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), quien se desempeña en la Octava Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa.

En su trayectoria naval ha desempeñado diferentes cargos y comisiones a bordo de unidades de superficie

Ha realizado diferentes cargos en los barcos

Se especializó en Derecho del Mar y Marítimo

Tiene cursos referentes al Sistema Sar, como el de Patrón de Defender, el curso de Oficial de Abordaje

Se capacitó en el sistema de planeamiento y en el del controlador de escena

Ha sido segunda comandante en la ENSAR de Acapulco y el Sector Naval de Islas Marías