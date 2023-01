Carnaval 2023 tendrá más carros alegóricos con $10 millones menos: Raúl Rico

MAZATLÁN._ Para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 se prevé decorar más carros alegóricos con 10 millones de pesos menos de lo que se gastaron el año pasado, afirmó Raúl Rico González, director del Instituto Municipal de Cultura del puerto.

El funcionario detalló que prevén gastar alrededor de un 50 por ciento menos en la elaboración de las carrozas y aún así, presentar inclusive más unidades en comparación con el año pasado.

“Los carros alegóricos vamos a reducir en un 50 por ciento el costo, el número de carros es mayor, el costo va disminuir un 50 por ciento”

-¿Va haber más carros con menos dinero?

“10 millones de pesos menos”.

Rico González no quiso opinar sobre si hubo un sobreprecio o no, pero recalcó que es algo que están investigando en el Órgano de Control Interno.

-¿Qué cree que infló esos 10 millones de pesos más?

“No sé, eso ya le corresponde a la autoridad...yo no quisiera valorar algo, no me corresponde, no tengo la facultad para hacerlo, nosotros lo vemos como una irregularidad posible, y lo presentamos a la autoridad correspondiente”.

Para el año 2022 el Instituto Municipal de Cultura gastó 22 millones 849 mil 623 pesos en la elaboración de carros alegóricos, inicialmente les habían presupuestado 10 millones 200 mil pesos, pero gastaron más del doble.

El actual director de Cultura cree que se pueden decorar más carros con menos dinero, además que una de las metas para el próximo carnaval, es tratar de vender más publicidad ‘amortiguar’ más el costo.

“Es amortiguar el costo del carnaval para el Instituto de Cultura, sabemos que no se va a financiar al 100 por ciento, pero si nosotros amortiguamos”, indicó.

Agregó que otro punto importante es generar más recursos propios, para este año se prevé captar más de 45 millones de pesos, cifra que se prevé alcanzar con una serie de conciertos más lo que puedan vender con el carnaval.