Con el carril preferencial en Mazatlán se busca mejorar la movilidad, así como disminuir accidentes y la contaminación, por lo que pasando el Carnaval se iniciará una campaña de concientización vial, dijo el presidente de la Coparmex, Fernando Ignacio Valdez Solano.

“En primer lugar, con el carril preferencial tendríamos (que) mejorar el tiempo de traslado de los usuarios, evitar accidentes; si tenemos ordenado el transporte vamos a tener menos accidentes, y tercero, si tenemos menos accidentes vamos a tener menor contaminación”, explicó.

“Entonces yo creo que con lo del carril preferencial no se crean que ha sido fácil, hemos tenido inconformidad de muchas personas, sobre todo comercios por la Avenida Ejército Mexicano y Juan Carrasco, pero no podemos pensar que en una avenida primaria como esta tan importante pudiéramos tener estacionamiento permitido en ambos lados, yo creo que en ninguna parte del mundo una avenida primaria tiene estacionamiento”.

Por ello, Valdez Solano expresó que por el bien común es importante el tener un carril preferencial en las avenidas en mención, de la Insurgentes a la Gutiérrez Nájera.

“Del Seguro Social nuevo a la Gutiérrez Nájera vamos a tener nueve paradas oficiales (de camiones urbanos), ahorita donde nos paramos y levantamos la mano se para el transporte público. Yo creo que si ordenamos y tenemos nueve paradas va mejorar mucho la circulación y sobre todo los tiempos de traslado”, reiteró el dirigente empresarial.

“Y lo más importante para mí es que si logramos esto y va funcionando, porque esto sería la primera etapa, la siguiente etapa sería del Seguro Social a la clínica del Issste. Si funciona vamos a tener ordenado el transporte público, ya no vamos a tener los autobuses por todos los carriles sino un solo carril para ellos, sin autorización para salirse de él”.

Valdez Solano manifestó que el carril preferencial para el transporte público tiene muchas ventajas y ojalá que lo apoyen, que se ponga en práctica.

“Estamos por iniciar, yo creo que esta semana no porque es Carnaval, pero la semana que entra si Dios quiere ya vamos a empezar con la campaña de concientización vial; junto con el carril preferencial debe de ir un tema de concientización vial y la campaña que nos van a ayudar es hablar de la movilidad, buscar que tengamos empatía con el transporte público, buscar que conozcamos la pirámide invertida de la movilidad”, añadió.

“Y sobre todo que esta campaña sea el principio de una educación vial del peatón, del automovilista, del ciclista, del motociclista que tanto necesitamos en Mazatlán”.

Se seguirá insistiendo con el Cabildo para tener un Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable que es muy necesario, expresó el dirigente de Coparmex en Mazatlán.

También dio a conocer que en esta primera etapa no se pedirá a la Alianza de Camioneros Urbanos y Suburbanos de Mazatlán y a la agrupación Águilas del Pacífico que metan unidades nuevas porque el “horno no está para bollos”, pero sí se necesita tener unidades limpias, aseadas, bien pintadas, que las cosas y los asientos funcionen, que el operador esté capacitado, sea amable, ande bien vestido, entre otros, no es nada más abrir el carril preferencial.

“Yo pienso que en este mes ya vamos a empezar (con el carril preferencial, después de la etapa de prueba piloto que se lleva a cabo)”, reiteró Valdez Solano.