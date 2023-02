También manifestó que mientras que el año pasado un carro alegórico salió en un millón 500 mil pesos, en esta ocasión el más costoso es de 500 mil pesos, a pesar de que en esta ocasión se elaboraron en menos tiempo y no se encuentra una gran diferencia de calidad en los de este 2023 y los del año pasado.

“Yo encuentro la misma calidad, es como todo habrá quien le guste más un estilo que otro, pero a mí en lo particular me parece agradable, están muy bien y que sobre todo el costo eso ayuda bastante”, añadió el Presidente Municipal durante el recorrido en el que no se permitió a personal de medios de comunicación tomar fotografías e imágenes de video.

“El Carnaval (del 2022) terminó costando más o menos, poquito menos, pero sí anda en los 120 millones con todo lo que se quedó de deuda, lo que se aportó por el Ayuntamiento y todo lo que se recaudó, fue un Carnaval muy costoso, los puros artistas anduvieron en cerca de los 30 millones (de pesos), hoy no se tienen esos costos y vaya que va haber calidad en los espectáculos”.

Ejemplificó que la Banda MS, que estará en el evento de coronación de la Reina del Carnaval traerá invitados especiales para hacer espectáculos de primera, internacionales.

Por su parte el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, expresó que hasta este jueves falta la colocación de los dedos de la figura de un gigante, matizar más la iluminación, pero son detalles mínimos los que faltan.