MAZATLÁN._ Mientras que al Alcalde Édgar González Zataráin le causó risa la propuesta de que la Jumapam arda en la Quema del Mal Humor del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 por los constantes derrames de aguas negras y fugas de agua potable, el gerente general de la paramunicipal dijo que él mismo la hubiera quemado hace poco más de año que llegó a ese cargo por cómo se la dejaron.

“Yo siempre he respetado la opinión de los mazatlecos y he sido muy consciente en eso, no me molesta, inclusive me estoy riendo, porque es parte de la molestia, todo mundo pensamos qué nos molesta: las motocicletas, qué nos molesta, el tráfico, los problemas mayores que siempre tenemos en la ciudad, hoy hay un problema con el drenaje, lo hemos venido reconociendo”, dijo González Zataráin.

“Pero yo finalmente soy muy respetuoso de las opiniones y allá los bolcheviques tendrán qué determinar, eso se lo vamos a dejar a Cultura (al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán)”.

Tradicionalmente en la Quema del Mal Humor, que se realiza cada año el Sábado de Carnaval, previo al Combate Naval en el Paseo Olas Altas, se quema la figura de alguna persona o de algo que durante el año previo le haya afectado mucho a los mazatlecos, el año pasado ardió una figura que representaba el Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres.

Por su parte el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo, dijo sobre dicha propuesta que él también hubiera quemado a la paramunicipal hace poco más de un año que llegó a esa responsabilidad.

“Yo también lo haría porque son cosas, y te digo yo también lo haría porque no me toca a mí, son cosas que se han venido dejando, yo no entiendo por qué no lo hicieron en los carnavales pasados, entonces lo que estamos viviendo ahorita es un reflejo de todo lo que no se ha hecho a través de los años”, continuó González Naranjo.

“Entonces nada más hay que saber a qué figura van a quemar de la Junta porque a final de cuentas pues yo llegué hace un año, un año pasadito (a la gerencia general), estoy resolviendo problemas que me dejaron de hace 5, 6 años, rezagos que ha habido, pendientes, pues yo también cuando llegué puse el grito en el cielo, qué es esto, qué está pasando, afortunadamente se ha ido trabajando como lo he comentado en varias ocasiones y hemos logrado reducir el rezago que teníamos en un 70 por ciento”.

Precisó que llegar al 100 por ciento ha sido difícil porque ya corresponde a obras, que es parte de los 200 millones que el Alcalde ha presupuestado en su Programa de Obras del 2024 y se tiene un tema muy sonado en la avenida Jacarandas donde se van a hacer cuatro obras que ya están incluidas en dicho programa, además se traen obras en el Fraccionamiento Praderas, son problemas que ya tienen varios años.

“La gente es libre de opinar y proponer a quién van a quemar en el Carnaval, pero sí hay que ser conscientes en qué momento se originaron los problemas, nosotros tenemos poco más del año, por ahí el breve les vamos a estar dando el informe de resultados de todo lo que se ha hecho porque la ciudadanía merece conocer todo lo que se ha invertido”, reiteró.

“Quemaría la Jumapam cuando yo llegué, decir bueno me la dejaron endeudada, me la dejaron con rezago, me la dejaron con malas prácticas administrativas, entonces esa sería mi opinión”.