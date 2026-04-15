$!Celebra Casa MoMa 15 años de atención integral para adultos mayores

Con un mensaje centrado en el compromiso social y el impacto humano, Casa MoMa celebró su aniversario número 15, consolidándose como un espacio dedicado al bienestar integral de los adultos mayores, donde la atención va más allá del cuidado físico para abarcar también la salud emocional y convivencia.
Durante la ceremonia conmemorativa, se destacó que este aniversario además de representar el paso de 15 años de arduo trabajo, también se celebra una historia construida a base de esfuerzo, constancia y vocación de servicio, en la que cada persona, usuario, familiar y colaborador, ha sido pieza clave en el desarrollo del proyecto.
El director general y fundador, Octavio Robledo, expresó que el origen de Casa MoMa está profundamente ligado a una experiencia personal, al relatar que, tras establecerse en Mazatlán, notó que su madre, a pesar de visitarlo con frecuencia, no encontraba actividades que la mantuviera activa ni espacios de convivencia.
Fue a partir de esa inquietud, que Robledo decidió crear un pequeño grupo de convivencia para personas de su edad, el cual en un inicio estaba pensado únicamente para cubrir esa necesidad familiar, pero que con el paso del tiempo, descubrió que la situación era común entre muchos adultos mayores, quienes enfrentaban aislamiento, falta de actividad e incluso problemas emocionales derivados de ello.
“Yo tenía una tarea muy clara, el formar un grupo de personas de su edad, alegres y con actividades. Empecé con tres personas pensando que sería algo temporal, pero la historia fue distinta y el proyecto creció”, dijo.
“Fue ahí que nos dimos cuenta de que había muchos adultos mayores en la misma situación, estaban solos, aburridos, con depresión, ansiedad o incluso enfermándose por la falta de actividad”, agregó.
Robledo explicó que, tras analizar las necesidades de este sector, el modelo de Casa MoMa se estructuró en tres ejes principales, siendo estos la activación física, la gimnasia cerebral y la terapia ocupacional, componentes que no solo ayudan a mantener la salud, sino que fortalecen la autoestima, la interacción social y el sentido de pertenencia.
“Entendimos que el programa debía incluir activación física, gimnasia cerebral y terapia ocupacional, porque no solo se trata del cuerpo, sino también de mantener activa la mente y fortalecer la autoestima”, declaró.
“Esto no es solo un espacio recreativo, es un programa de salud física y mental, donde las personas se sienten útiles, orgullosas de lo que hacen y acompañadas”, añadió.
El crecimiento del proyecto fue constante, y de operar inicialmente en una vivienda del Centro Histórico bajo el nombre de “Casa Antigua”, pasó a consolidarse en instalaciones propias diseñadas específicamente para adultos mayores, con infraestructura accesible y funcional.
También explicó que el nombre Casa MoMa surgió como un homenaje a su madre, quien fue la inspiración del proyecto, recordando que el nombre tiene un origen familiar, ligado a la forma en que su abuelo se refería a ella, lo que finalmente se convirtió en la identidad del centro.
En el marco del aniversario, Robledo también reconoció el papel fundamental del equipo de trabajo, destacando su compromiso diario y la entrega con la que atienden a los usuarios.
Asimismo, agradeció a las familias por la confianza depositada en el proyecto, así como a los propios adultos mayores, a quienes definió como la razón de ser de Casa MoMa.
Finalmente, Octavio Robledo mencionó que este aniversario no solo representa un logro, sino también un punto de partida para continuar fortaleciendo el proyecto, con una visión enfocada en la mejora continua.
“Hoy celebramos 15 años, pero sobre todo celebramos vidas, historias y el privilegio de acompañar a cada adulto mayor en esta etapa. Nuestro compromiso es seguir creciendo, innovando y ofreciendo un servicio con respeto y con mucho amor”, concluyó.
El evento incluyó la proyección de un video conmemorativo que recorrió los momentos más significativos de la institución, reflejando las experiencias, aprendizajes y vivencias compartidas a lo largo de estos 15 años, donde algunos de los integrantes del programa compartieron anécdotas y experiencias.
Posteriormente, la poeta mazatleca, Silvia Michel se sumó a las actividades programadas para este aniversario, realizando la lectura del poema “Me Gustas Cuando Callas” de Pablo Neruda , así como una actividad interactiva con los adultos mayores, para conectar a través de estimulaciones el cuerpo con el espíritu.
Acto seguido, el doctor Cecilio Martínez, especialista en geriatría impartió la ponencia ‘Mitos y verdades del envejecimiento: Lo que realmente cambia... y lo que podemos cambiar”, donde habla sobre la realidad entre el envejecimiento y las enfermedades, las cuales no necesariamente tienen que ir de la mano, sino que se deben de identificar para poder brindar la atención necesaria, respectivamente.
Finalmente, la celebración concluyó con un convivio entre adultos mayores, familiares y trabajadores de Casa MoMa, donde la música le dio un toque distinto a las actividades diarias de este espacio, en el que todos pudieron disfrutar de los 15 años de dedicación de esta institución.