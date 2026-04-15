$!Celebra Casa MoMa 15 años de atención integral para adultos mayores

Con un mensaje centrado en el compromiso social y el impacto humano, Casa MoMa celebró su aniversario número 15, consolidándose como un espacio dedicado al bienestar integral de los adultos mayores, donde la atención va más allá del cuidado físico para abarcar también la salud emocional y convivencia. Durante la ceremonia conmemorativa, se destacó que este aniversario además de representar el paso de 15 años de arduo trabajo, también se celebra una historia construida a base de esfuerzo, constancia y vocación de servicio, en la que cada persona, usuario, familiar y colaborador, ha sido pieza clave en el desarrollo del proyecto. El director general y fundador, Octavio Robledo, expresó que el origen de Casa MoMa está profundamente ligado a una experiencia personal, al relatar que, tras establecerse en Mazatlán, notó que su madre, a pesar de visitarlo con frecuencia, no encontraba actividades que la mantuviera activa ni espacios de convivencia. Fue a partir de esa inquietud, que Robledo decidió crear un pequeño grupo de convivencia para personas de su edad, el cual en un inicio estaba pensado únicamente para cubrir esa necesidad familiar, pero que con el paso del tiempo, descubrió que la situación era común entre muchos adultos mayores, quienes enfrentaban aislamiento, falta de actividad e incluso problemas emocionales derivados de ello.







“Yo tenía una tarea muy clara, el formar un grupo de personas de su edad, alegres y con actividades. Empecé con tres personas pensando que sería algo temporal, pero la historia fue distinta y el proyecto creció”, dijo. “Fue ahí que nos dimos cuenta de que había muchos adultos mayores en la misma situación, estaban solos, aburridos, con depresión, ansiedad o incluso enfermándose por la falta de actividad”, agregó. Robledo explicó que, tras analizar las necesidades de este sector, el modelo de Casa MoMa se estructuró en tres ejes principales, siendo estos la activación física, la gimnasia cerebral y la terapia ocupacional, componentes que no solo ayudan a mantener la salud, sino que fortalecen la autoestima, la interacción social y el sentido de pertenencia. “Entendimos que el programa debía incluir activación física, gimnasia cerebral y terapia ocupacional, porque no solo se trata del cuerpo, sino también de mantener activa la mente y fortalecer la autoestima”, declaró.





