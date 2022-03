$!Celebra CMIC Delegación Sinaloa Sur 57 años de su fundación

”Es para mí un honor estar aquí con ustedes en el marco del 57 aniversario de esta pujante Delegación líder en la región noroeste y del País en general y desde luego con el muy merecido homenaje al Ingeniero Mario Arturo Huerta, de veras me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes”, dijo el tesorero nacional de la CMIC, Benjamín Cárdenas Chávez, quien acudió en representación del presidente nacional de dicha agrupación, Francisco Solares Alemán.

En el evento donde se le entregó un reconocimiento a los familiares del Ingeniero Hurta Sánchez, el Ingeniero Martín Sánchez recordó que el ahora homenajeado fue un miembro distinguido de la CMIC y un gran amigo que les decía a quienes tenían acercamiento con él si no puedes volar corre, si no pueden correr camina, si no puedes caminar gatea, sin importar lo que hagas sigue avanzando hacia adelante.