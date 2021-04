$!Cinco playas de Mazatlán tienen acceso moderado este miércoles

A un día del “jueves santo”, centenares de personas disfrutan este miércoles de las playas mazatlecas, otras más acuden a los atractivos turísticos de Mazatlán, pero se espera que el arribo mayor de visitantes se presente desde mañana al Domingo de Pascua.

Hasta después de las 15:00 horas se tenían más cerca de 2 mil bañistas en el total de las 30 playas de este puerto, desde la Isla de la Piedra hasta Punta Cerritos.

”Está muy relajada la afluencia de bañistas, hasta el momento se tienen en total unos 2 mil bañistas”, dijo personal que participa en el Operativo de Bioseguridad Nueva Normalidad Semana Santa Mazatlán 2021.Y es que tan sólo el sábado anterior se registró una afluencia de cerca de 6 mil bañistas en las playas de este puerto, el domingo fue de 5 mil 400, el lunes de cerca de 5 mil y el martes más de 4 mil.

El personal consultado precisó que hasta poco después de las 15:00 horas del miércoles nada más en cinco playas se había cambiado de verde a amarillo en el color del semáforo de seguridad Covid-19 que se aplica durante la pandemia, las demás áreas permanecen en verde.

Las playas a las que se le cambió el semáforo a amarillo son Sábalo 2, cerca de conocido hotel de la Zona Dorada, Playa Norte 5, Playa Norte, Camarón y la Isla de la Piedra.

”No se ha presentado la afluencia que se esperaba a partir de este día, lo que sí es que la ola aumentó de tamaño, como un metro 40, un metro 50 centímetros, a lo mejor se incrementa para mañana el oleaje, ya mañana checamos porque me habían reportado que habría olas de ocho pies, pero se me hace muy alto ocho pies, estamos hablando de más de dos metros, pero así las marcaba en el reporte de playa, pero yo creo que no va subir ni a 5 pies, esperemos que así sea”, continuó el personal consultado.