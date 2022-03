Cirujanos llaman desde Mazatlán a realizarse procedimientos estéticos con médicos regulados, para evitar tragedias

A realizarse procedimientos estéticos o quirúrgicos con médicos debidamente regulados, llamó Bertha Torres Gámez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica.

En el marco del Congreso de Cirugía celebrado en el Centro de Convenciones de Mazatlán, la médico explicó que en los últimos años han proliferado médicos que no cuentan con especialidades para realizar procedimientos, y por eso se han visto tantos accidentes en los últimos años en México y el mundo.

“Desafortunadamente en México así, como en otros países, han proliferado algunos médicos que no tienen especialidad y ejercen procedimientos estéticos sin tener todo el conocimiento y seguridad para poder ofrecer a los pacientes”, detalló.

“La formación de educación médica continua y el tener una formación universitaria formal desde muchos años como especialistas en cirugía plástica es muy importante y nuestra asociación reúne a todos los cirujanos plásticos que están certificados, que tienen toda su documentación en regla, y que están avalados conforme a la ley para ejercer la cirugía plástica, incluyendo los procedimientos estéticos y reconstructivos de manera segura para la población”, agregó.

Torres Gámez sostuvo que actualmente México es el quinto lugar con más cirugías estéticas en el mundo, solo por detrás de países como Estados Unidos, Brasil y Japón.

“La cirugía estética siempre ha existido en México, simplemente en los últimos años esta especialidad en la parte de la estética ha tenido un crecimiento muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque cada vez hay más demanda de los pacientes para este tipo de procedimientos, que no se deben considerar de manera superficial, porque le cambian la vida a los pacientes, y si no son realizados con médicos especialistas pueden tener graves consecuencias para la salud”, señaló.

“Actualmente ocupamos el quinto lugar...este año se sumaron procedimientos que no son quirúrgicos sino también mínimamente invasivos y por eso Japón y otros países nos superaron, pero hace dos años ocupábamos el tercer lugar, y somos unas de las sociedades internacionales más importantes en este campo de la especialidad”, profundizó.

Para la experta en procedimientos estéticos, lo más importante a la hora de someterse a una cirugía, es que el médico esté debidamente regulado, dado que hay quienes ofrecen sus servicios de cursos online que vieron.

“Nuestro consejo ha certificado a más de 2 mil cirujanos plásticos, que tienen un entrenamiento que duran más de 14 ó 15 años de formación universitaria, en cursos reconocidos, el número de procedimientos que no se hacen por cirujanos plásticos no lo podemos tener con precisión, porque es de manera clandestina, pero lo que sabemos es que su formación es muy corta, es a través de cursos online, o ciertos cursos esporádicos, así que ciertamente no sabemos, pero son bastante los médicos que no tienen una especialidad formal”, recalcó.

“Tenemos la misión de educar a nuestra formación para que la población antes de consultar o de decidirse hacer algún procedimiento estético, sobre todo de tipo quirúrgico, verifique a través de nuestros directorios, ya sea del consejo, de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que su cirujano verdaderamente es un cirujano plástico certificado, para que no haya una confusión”, añadió.

Además, subrayó que ni siquiera el precio es un motivo por el cual se puedan hacer procedimientos en lugares no regulados, dado que muchos de esos establecimientos cobran igual o más que un lugar a toda norma.

“Hoy en día les sorprendería que hasta personal que no tiene la formación académica formal, a veces cobra igual o más que un cirujano plástico certificado, aquí es como todo, siempre hay empatía con cierto mercado de pacientes y hay diversidad en costos, no podemos tener una regulación porque cada quién tiene la libertad de tener un nicho de pacientes que también difiere de su economía, pero les puedo decir que la cirugía plástica se ha convertido en una especialidad muy accesible para todos los estratos socioeconómicos, no se trata de una especialidad que solamente se encargue de un tipo de elite social, sino que atiende también problemas que no solamente son de estética, sino también de reconstrucción”, mencionó.

Torres Gámez compartió que Sinaloa es de los estados que más procedimientos presentan, y los que más se realizan, son el aumento de busto, así como operaciones de nariz y otras.

“La cirugía de aumento de busto, de entorno corporal, son de las más solicitadas, en el caso de los varones, solicitan mucho de párpados, de nariz, y en el caso de los jóvenes, pues muchos procedimientos de cirugía de orejas, mentón y otro tipo de cirugías”, indicó.

En marzo dos mujeres en Sinaloa, en Culiacán y Mazatlán, murieron tras someterse a tratamientos estéticos con personas no calificadas para estos procesos.

En ambos casos las autoridades ministeriales ya investigan lo sucedido, mientras que las autoridades sanitarias han emprendido verificaciones a estos establecimientos, en los que ha suspendidos 10 locales.