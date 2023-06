Aunque la señora María Enriqueta Navarrete Moraila se hizo cargo de sus dos nietas desde que nacieron, ahora clama por ayuda para una de ellas, de 13 años de edad, porque hace dos meses le detectaron diabetes y no tiene para la compra de los medicamentos que requiere.

La mañana de este martes abordó al Alcalde Édgar González Zataráin en la Colonia Rafael Buelna y ahí el Presidente Municipal le aseguró que se le apoyará con la compra de insulina a través de la directora del Sistema DIF Municipal, Armida Hernández.

“Yo trabajo en el Mercado Hacienda Victoria, pero yo no tengo Seguro, no tengo nada, ya ahorita me está presionando el patrón porque ya es tarde y no llego, yo tengo que estar a las seis y media allá diario, dejo mi niña desayunada, se va a la escuela, voy y dejo a la niña a la Secundaria y ahorita que la tengo mala pues tengo que estar más al pendiente de ella, la verdad yo soy diabética también, la verdad ya no puedo”, continuó la señora Navarrete Moraila en entrevista tras ser atendida poco después de las 7:30 horas por el Presidente Municipal y la directora del Sistema DIF Municipal.

“La verdad ya no puedo, me siento muy cansada, muy cansada me siento la verdad, yo no tengo despensa, no tengo nada, no tengo beca, no tengo apoyo de nadie, es nada más lo que le da Obrador (apoyo del Gobierno Federal) lo dejamos para agua, luz, gas y pues para enfermedades no nos alcanza”.

Precisó que su nieta que va a la Escuela Primaria tiene 10 años y la que va a la Secundaria tiene 13.

“La que tiene diabetes la tengo en la Secundaria, tiene muy buenas calificaciones gracias a Dios, su mamá de ella falleció y su papá le soy sincera me da vergüenza decirlo, pero es un drogadicto, pepenador de basura de la calle”, continuó la señora sin poder contener el llanto.

“Yo estoy a cargo de ellas y una señora que trabaja en el DIF ella es testigo porque ellas es mi clienta ahí en el mercado donde yo vendo, ella me dijo no se preocupe, sus niñas nadie se las va a quitar, porque a veces (me dicen algunas personas) no que tú, que allá, no, les dije, son mías porque nadie se hizo responsables de ellas, la mamá de ellas era mi hija y el papá de ellas ahí vive en la otra calle, ya desmanteló toda la casa para vender los fierros”.

Reiteró que por su condición, el papá de las niñas no las apoya con nada, las menores también tienen un hermano, pero también batalla con él por problemas de adicciones y lo mete al anexo para la rehabilitación, pero sale a lo mismo.

“Tiene 21 años, pero no agarra el rollo”, reiteró la señora Navarrete Moraila al exponer su tribulación.

Recordó que desde que las niñas nacieron ella se hizo cargo porque el papá ya no se hizo responsable y la mamá falleció hace ya casi cinco años.

Navarrete Moraila pidió al Alcalde apoyo para la insulina que necesita la menor de 13 años de edad y para poner un negocio en su casa para vender algo.

“Pues por lo de las medicinas de la niña, Insulina, y le dije que yo quería poner un negocio, un puestecito en mi casa o algo para vender yo por las tardes o ponerlo en cualquier esquina de manera que se venda porque yo ahí en el trabajo yo gano 350 pesos diarios nada más, lo que gasto de camiones son cuatro camiones que agarro diario, lo que le doy a la niña para gastar y lo que le doy a la otra y lo que me están pidiendo no me alcanza”, recalcó la señora de 63 años de edad, que radica en la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

“Hay días que me quedo yo hasta sin comer por darles a ellos, hace dos meses (de detectaron diabetes a su nieta), es reciente, pero mantiene la glucosa entre 230, 280, nunca le ha bajado y por eso le dieron Insulina, porque le estoy dando otros medicamentos, pero no le hacen, aquí traigo la receta, no crean que yo les miento ni ando pidiendo las cosas nada más por pedirlas”.