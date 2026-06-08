$!Claman freno definitivo a relleno sanitario en El Habal, al sur de Mazatlán

Con protesta pacífica pobladores de más de 10 rancherías en la sindicatura de El Habal y sus alrededores, piden un freno definitivo al plan del relleno sanitario y dejaron claro que no permitirán perder sus tierras y que unidos van a mantener la defensa.
De acuerdo con la preocupación de los comuneros, las autoridades ni siquiera se acercaron a explicarles lo que representaría contar con un Relleno Sanitario de más de 200 hectáreas, dónde a diario llegarían más de 70 camiones de basura desde Mazatlán y que el agua que ahí consumen más de 6 mil poblados de los pozos artesanos, provienen de los mantos acuíferos y, donde también beben las vacas de la cuenca lechera más importante de Sinaloa.
Así que los habitantes de los ranchos más cercanos, a dónde está ubicado el terreno que pretendía comprar el Ayuntamiento de Mazatlán para instalar el relleno sanitario, como del Potrero de Carrasco, Los Limones, La Palma, El Habal, La Curva, Puerta de Canoas, Los Zapotes, El Quemado, El Quelite, el Salto y varios más, coincidieron que nadie quiere que los perjudiquen, narraron en entrevistas.
Pero del impacto que va a tener en esa zona comercial y turística, con gran plusvalía, porque hasta ahí se conecta el nuevo Mazatlán, Katerin Pardo, comentó que nadie va querer comer en algún restaurante del lugar ni pasear cuando más de 70 camiones de basura estarían circulando con un manejo de 120 toneladas de desechos a diario por las calles.
“Por supuesto que va a afectar la plusvalía del lugar. La verdad es que la palabra basura asusta a cualquiera y nadie va a querer visitar la zona si ve una fila de 70 camiones de basura pasando por nuestra carretera o caminos. Eso nos comentaba el secretario del ayuntamiento de que serán un promedio de 120 toneladas de basura”, expuso.
Aclaró estar de acuerdo de que Mazatlán requiere de un relleno sanitario, pero, pidió que busquen una zona más alejada de los poblados para que no dañe el entorno y que definitivamente no van a aceptar se haga en el predio, donde ya observaron máquinas trabajando.
Lo anterior lo dijo, previo a la reunión que sostuvieron con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para frenar el proyecto del relleno sanitario, del que pretendían someterlo a votación para la compra del predio en el cabildo de este lunes, pero que fue suspendido ante la presión de los pobladores que no se fueron hasta lograr que les dijeran que no va. Pero lo confirmó después de salir de la reunión.
Las decenas de habitantes que acudieron al ayuntamiento les advirtieron a la Presidenta Municipal, a sus funcionarios y regidores que no estaban dispuestos a perder la tranquilidad de sus lugares donde nacieron, crecieron sus hijos y tienen sus propiedades, incluso llevaron estandartes y cantaron corridos.
“Nos van a perjudicar mucho con el agua, la van a contaminar y ahí vivimos y es un pueblo muy tranquilo que no queremos perder. Sí, estamos bien mortificados, bien preocupados todos que nos llegué eso allá”, alzaron la voz.
Con pancartas y cartulinas en mano rechazaron el relleno sanitario en esa zona por diversas problemáticas que les arriesgaría en salud y seguridad, desde la contaminación a los mantos acuíferos, enfermedades por contaminación del aire, la tierra y el agua, así como el constante tráfico de camiones pesados para los niños y personas de la tercer edad y mascotas.
“Como ya les dije que toda la parte de contaminación de aire, de agua, las enfermedades, nos va a afectar mucho, serían enfermedades que pues son muy raras como la salmonela, la leptospirosis porque las ratas que van a vivir ahí en lo que se va a acumular la basura, van a estar llenas de bacterias, llenas de virus, los cuales nos van a transmitir no nada más por las ratas sino también por el aire, por ejemplo, en los ranchos, más que nada, también hay mucho dengue”.
“Imagínense ahora un dengue mezclado con salmonela, mezclado con leptospirosis, los cuales, esos mismos focos se van a viajar o se van a bajar más más abajo donde vamos a estar nosotros en nuestra casa, estamos en más cercanos y pues nos vamos a contaminar todos y no nada más sería en el sentido de los mosquitos, sino también en el sentido de enfermedades respiratorias, como la bronquitis, personas con EPOC las va a, las va a afectar más, como también personas con asma”, narró Naomi Pardo.
Tras la manifestación, la Alcaldesa leyó el acuerdo de la comisión de concertación política que se posponía por tiempo indefinido la autorización del compromiso de compra de un terreno en la sindicatura de El Habal, pero aún así, temen que más adelante lo intenten hacer de nuevo, ya que en la administración anterior se dio el primer intento y también les aseguraron que sería definitivo.
A dos años de diferencia con otro ayuntamiento, lo retomaron y por eso la población de los alrededores a El Habal y Potrero de Carrasco defendieron su territorio unidos.
Antes de dejar el Cabildo, aseguraron que estarán vigilantes que ninguna máquina más se asome a los predios de los alrededores con la intención de un relleno sanitario ni con la instalación de cabañas turísticas, porque también, dijeron que trataron de engañarlos con esa intención disfrazada, aclarando no estar en contra de que Mazatlán ocupe un nuevo lugar para el manejo de los desechos, pero que busquen por otro lado, donde no perjudiquen.
Este lunes se tenía prevista realizar una sesión extraordinaria de Cabildo para autorizar ese compromiso de compra de un predio de 200 hectáreas que costaría 33.7 millones de pesos, cerca del 70 por ciento más del presupuesto programado en el Plan Municipal de Desarrollo, que se suspendió.