Reiteró que necesita a su perro.

”Pero realmente yo necesito que regresen a mi perro, por favor se los pido, Rocky es mi vida, yo no me voy a ir sin él, Rocky tiene casi ocho años conmigo, lo tengo desde que era un cachorrito, estonces él está muy apegado a mí, él está enfermo, padece del estómago, necesita tratamiento, comida especial, por favor regrésenmelo, él necesita muchos cuidados que tal vez, no sé, ustedes no lo saben, entonces no saben cómo manejarlo, por favor regrésenmelo, es lo único que les pido, la camioneta no me importa, en verdad, por favor, regrésenmelo, Rocky es un schnauzer gigante, es muy juguetón, le gustan mucho las pelotas, es sociable, pero por favor, yo necesito a mi Rocky conmigo, por favor”.

Nos amagaron con armas y estaban encapuchados

Marco narró el asalto y despojo de su camioneta y de su perro en la Avenida Canseco, en Mazatlán.

”Fue en la zona donde está una plaza, ahí hay un lugar que juegos, ahí cenamos, unos metros antes donde está el estacionamiento de un negocio y la tortillería ahí fue donde nos amagaron, nos amenazaron con armas de fuego para bajar a mi esposa de la camioneta y despojárnosla”, recalcó.

Uno de los encapuchados era de estatura mediana y otro de estatura baja, los dos traían armas semiautomáticas, y viajaban en un vehículo Civic, color gris, hatchback, honda, modelo tipo noventero.

”La verdad lo único que nos interesa es nuestro perro, ojalá y lo puedan regresar, es lo único que queremos, y agradecemos mucho a toda la gente que nos está apoyando, a toda la comunidad perruna, a todos los rescatistas, y especialmente a Noroeste que está haciendo este esfuerzo para apoyarnos”.