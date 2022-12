Coepriss clausuró en noviembre 24 clínicas de belleza y un spa en Mazatlán

CULIACÁN._ Por hallar irregularidades en su manera de operar y brindar servicios, un total de 24 clínicas de belleza, quirófanos y centros de spa fueron clausurados en Mazatlán durante noviembre, informó la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

El comisionado estatal, Randy Ross Álvarez, informó que esto se debió a que dichos establecimientos no cumplían con la norma, por lo que encontraron irregularidades en los procesos de operación o algunas negligencias.

“Es un operativo permanente, estamos ahorita haciendo un operativo que le llamamos operativo multidisciplinario, están yendo personas de trabajo social y legal hacen la vista de verificación, pero en un ánimo multidisciplinario de ir viendo todos los puntos que se ven en el acta de manera simultánea”, explicó.

“Lo estamos haciendo así para hacerlo más rápido y abarcar más cantidad de clínicas estéticas o spa, ahorita estamos terminando Mazatlán justamente en en este operativo multidisciplinario”.

Además de los 24 centros clausurados en Mazatlán, la Coepriss suspendió otros tres centros de manera total y ocho de manera temporal en Sinaloa.

“Solamente en el mes de noviembre suspendimos de manera total tres quirófanos y ocho quirófanos lo suspendimos parcialmente en todo el estado y 24 quirófanos que están suspendidos entre parcial y total en Mazatlán”, informó Ross Álvarez.

De manera simultánea también mantienen un operativo en redes sociales a fin de identificar establecimientos que pudieran incumplir la norma o que anuncian tratamientos de belleza y cirugías sin estar registrados en el padrón de Coepriss.

“Tenemos nosotros un departamento específico que está monitoreando todos los días en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, también la radio y la televisión cuando detectamos algún anuncio de una clínica o de un establecimiento que está operando, que está ofreciendo estos procedimientos y no los tenemos en el padrón, inmediatamente los identificamos”, informó el comisionado.

Sin embargo, es más oportuno cuando los ciudadanos realizan una denuncia, pues es más fácil identificar estos establecimientos que operan de manera clandestina.

“Decirle a los ciudadanos que nosotros trabajamos en base a denuncias, hay muchas clínicas que nosotros no tenemos en el padrón y que empiezan a operar de manera irregular, esas clínicas son las que nosotros nos interesa llegar, pero no podemos llegar si no las conocemos, porque generalmente están operando en casas, en cocheras que no tienen algún anuncio visible”, dijo Ross Álvarez.

“Es mucho más rápido si la ciudadanía se acerca y nos dice, que al final de cuentas es para el beneficio de ellos”.