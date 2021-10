Colectivo feminista de Mazatlán exige aclarar muerte de mujer en la Colonia Quinta Chapalita

El colectivo feminista Periferia Subversiva, en Mazatlán, exigió a las autoridades aclarar las causas de muerte de una mujer de 65 años en la Colonia Quinta Chapalita.

El 6 de octubre un fuerte olor en una vivienda ubicada en la esquina de la Calle Privada del Gallito y Callejón del Tubo, alertó a los vecinos, mismos que reportaron el hecho y al llegar los policías municipales con paramédicos de Bomberos Veteranos, vieron el cuerpo de una mujer en estado de putrefacción, con un hombre a un lado con heridas en la cara.

Ante este hecho, el colectivo feminista emitió un posicionamiento en el que pide a las autoridades justicia para la mujer de 65 años.

“Como colectivx exhortamos a las autoridades a cumplir su función, que es la de darle justicia a Marisol, y a nuestros gobernantes exigimos leyes eficaces y acciones contundentes para erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en Mazatlán”, detalla el comunicado compartido en redes sociales.

“El presunto culpable está todavía en el Tribunal de Barandilla, donde un Juez dictaminará su situación legal, pero Marisol ya no está con nosotrxs. En Periferia Subversiva repudiamos los hechos ocurridos a esta mujer, quien aunque aún no se determina su causa de muerte, seguramente fue asesinada por su propia pareja. No puede ser posible que ya no estemos segurxs ni en nuestro propio hogar”, refiere el colectivo en el posicionamiento.

De acuerdo a este colectivo, el 90 por ciento de los crímenes contra mujeres son perpetrados por familiares, y que la escena vista cuando llegaron los oficiales, da para pensar que en este caso también fue de esta manera.