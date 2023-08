MAZATLÁN._ El actual Alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, es quien hasta ahorita tiene más posibilidades de ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para el 2024, enfatizó el dirigente de dicho instituto político en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

“Movimiento Ciudadano es un partido que respeta las leyes y ahorita es el único que está respetando la Ley Electoral, obviamente trae su estrategia, yo lo he dicho abiertamente que yo quisiera que Luis Donaldo fuese el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México porque es lo que yo recibo de las reuniones que tengo en las colonias”, añadió Torres Félix.

“Es lo que me dicen empresarios, lo que me dicen jóvenes, lo que me dicen mujeres y hasta ahorita es el que tiene más posibilidades, Dante Delgado (dirigente nacional de Movimiento Ciudadano) en esa entrevista que le hicieron él mismo lo dejó muy claro: que el que tenía más posibilidades era Luis Donaldo y Samuel (García, Gobernador de Nuevo León) y mencionó a Patricia Mercado y mencionó a algunos otros”.

Pero Dante Delgado también dijo en la entrevista que le hicieron que en un caso extremo que no cree que suceda, también está él como posible candidato presidencial, pero lo dejó como una última opción y ha dicho que él está trabajando para que Movimiento Ciudadano lleve un candidato joven, que marque nuevos rumbos en la política, recordó Torres Félix.

“Y nosotros no hemos decidido (quién será el candidato presidencial) porque si ustedes recuerdan está pendiente una reunión de alto nivel en Guadalajara entre Alfaro (Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco), Samuel García, Luis Donaldo, Dante, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Jorge Álvarez Máynez y ahí más o menos se va llegar o a tratar de llegar a un acuerdo”, recordó el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

“Pero estamos en política, nada se puede descartar, pero por mientras a nosotros lo que nos queda es trabajar, yo lo que les puedo decir es que Colosio, y ya lo he dicho muchas veces, sin mover un dedo todavía sale bien posicionado”.

Precisó que cuando se tomó el acuerdo se dijo que la reunión en Guadalajara, Jalisco, iba ser los primeros días de agosto, ojalá y sea ya para que se aclare un poco más el panorama, y en el caso de Sinaloa hace año y medio no se tenía ninguna oficina y lo que se está haciendo es trabajar generando estructura electoral de activismo político, creando las dirigencias y poniendo oficinas formales, lo que les ha dado un crecimiento y sobre todo una cercanía con la gente.

“Y yo estoy haciendo mi chamba para cuando llegue el momento y lo que decida ya la dirigencia nacional, el Consejo Nacional pues ya actuar en consecuencia, pero yo ahorita todavía yo no le cierro la puerta a una posible alianza, yo creo que, como bien lo dijo Colosio, tenemos que platicar, tenemos que sentarnos a escucharnos, tenemos que confrontar algunos puntos de vista y si se puede pues llegar a acuerdos”, recalcó.

“De Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) no hay ninguna posibilidad que Movimiento Ciudadano haga alianza con Morena, no hay ninguna posibilidad y ahí está el diario de los debates, ahí está el posicionamiento del propio Dante, el posicionamiento de Jorge Álvarez Máynez, de Clemente Castañeda, se pueden especular muchas cosas, pero ahí está el diario de los debates, ahí está cómo ha actuado Movimiento Ciudadano en los temas que realmente son torales para la vida pública”.

Recordó que en esos temas está la militarización, la reforma energética, el tema electoral, en lo que realmente tiene que ver con el país y sus familias Movimiento Ciudadano siempre ha estado al lado de las familias.

“Y obviamente en el Frente Amplio por México pues yo no cerraría la puerta, incluso yo lo he dicho muchas veces, yo soy pro aliancista, pero obviamente hay decisiones que no están en las manos mías, pero como todavía no está cerrada la puerta bien, está medio entreabierta pues siempre va haber posibilidades, pero tampoco no tengo temor nsolosho menos en ir sólos”, subrayó.

“Yo estoy trabajando para como se vengan las cosas competir para ganar el poder público el 2024 por eso nos estamos rodeando de gente buena y gracias a Dios todos los días hay gente que se acerca desde la gente que vende raspados, con el que llegas a comprar un elote ya hay una identificación y ya Movimiento Ciudadano está en la conversación pública y eso nos tiene contentos, obviamente no nos podemos echar a la hamaca, esa felicidad que sentimos obviamente nos da energía para trabajar”.

Recalcó que como está la situación le urge al País que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se vaya a su rancho.

“Le urge al País que Morena, que López Obrador se vaya a su rancho, no me acuerdo cómo se llama el rancho, a la ...ching..., urge que se vaya porque le está haciendo daño al País, simplemente, es un cinismo con el que gobierna López Obrador, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen una cosa y él los niega en su mañanera”, reiteró.

“Vean el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el tema del secuestro y dicen que ha disminuido el setenta y tantos por ciento y ya cuando analizan el informe a todos los secuestrados que encontraron en San Luis Potosí, en la frontera no los tienen registrados, lo registraron en otro tipo de delitos, a los que desaparecen cuando los encuentran no los registran como homicidios lo registran en otro tipo de delitos, entonces ha caído en el cinismo el Gobierno federal”.

Por eso dijo que se ocupa sobre todo el apoyo de la sociedad, de la gente que no tiene que ver con los partidos, de quien trabaja para sacar a sus hijos adelante, a esa sociedad libre, sin compromiso que salga a votar, que se involucre más en la vida pública para poder sacar a Morena del Gobierno federal porque las cosas simplemente no están bien.

“México va como los cangrejos, va para atrás desgraciadamente en lunar de ir para adelante”, recalcó el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, entre varios puntos.

También se pronunció a favor de que doctores y especialistas en la materia revisen los libros de texto gratuito que han causado polémica y que planea distribuir el Gobierno federal para el próximo ciclo escolar.