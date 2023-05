En la corporación ya tiene tres años laborando.

Para ella, el ser parte del cuerpo de policías no ha impedido cumplir sus labores como mamá.

Sus dos hijos, Leonel de 8 años y Dante de 11 años, la admiran por ser buena mamá y ser elementos de Tránsito. Incluso el más pequeño dice que quiere ser también Tránsito cuando crezca.

Su familia siente mucho respeto por su trabajo y seguido llevan a sus hijos a verla trabajar.

Además de ser admirada por su familia, ella siente mucha pasión por su trabajo, una de sus metas es continuar en la policía y subir de rango.

Dice que la razón de seguir en este trabajo es que le apasiona y lo hace por sacar adelante a sus hijos.

“Mis hijos me preguntan que si me gusta mucho mi trabajo porque me ven hacerlo con mucha felicidad, de hecho los llevan hasta donde yo estoy, eso pasa muy seguido”, narra María Yeseli.

“Me gusta mi trabajo porque me gusta la proximidad con las personas, pero unas de las cosas que no me gustan es que hay muchas personas groseras y los únicos problemas que he tenido son con los ciudadanos que se molestan cuando los infraccionan”.

Asegura que ella no tiene problema en que alguno de sus hijos se dedique a ser policía, al más pequeño le gustaría serlo. Y Dante de 11 años quiere ingresar a la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán.

Todo niño se preocupa por su madre y al saber que Yeseli es policía, sienten miedo que algo les pase, sin embargo hasta la fecha no habido nada de qué preocuparse.

“Para mí mi trabajo es un trabajo muy bonito, mis hijos a veces se preocupan pero a pesar de eso también se sienten protegidos por que su mamá es policía y de hecho siempre me lo dicen”, narró a Noroeste.

“Para nada me ha sido difícil criar a mis hijos siendo policía, lo que sí es que todo es un esfuerzo pero nada es difícil, solo es cuestión de organización. Mi rutina diaria primero es servir a mis hijos y después servir a la ciudadanía”.

Para Yeseli solo existen esas dos cosas, sus hijos y su trabajo.

Este 10 de mayo festejará con su familia el Día de las Madres.