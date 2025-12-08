$!Combinan artistas locales música y paz en concierto cultural en Mazatlán

Con el objetivo de visibilizar el talento de diferentes artistas mazatlecos, se celebró este lunes el evento “Música y Paz, por un Puerto Pacífico”, en el Parque Ciudades Hermanas, donde participaron cantantes y exponentes musicales de todas las edades. En el evento se presentaron agrupaciones como las Juglarías, Chicos Jazz, Allie Melody, Madai Leiva, Cosmopolitan, Yeyo Fausto, Lili Valle y Ángel Trino, quienes amenizaron la velada con distintos géneros musicales que deleitaron a los presentes. El concierto también buscó eliminar la imagen de violencia que sacude a Mazatlán y todo Sinaloa desde hace un año, demostrando que también existe gente de cultural y compromiso en la ciudad, ya que muchos estuvieron recibiendo su primera oportunidad artística este tarde noche.





“Creo que es más que nada es visibilizar una sociedad creativa, una sociedad artística que es diversa, porque aquí vemos que este grupo por ejemplo, las Juglarías son adultos mayores, pero también tenemos jóvenes, adultos jóvenes y todo tipo de artistas en diversos géneros”, explicó Paulina Rueda, miembro del Comité Organizador. “Buscamos abrir un espacio para que ellos se den a conocer, que se vea que hay una escena en los bares o garajes de su casa, y salgan a la luz como algo positivo. En ocasiones tenemos un estigma muy marcado dado por la violencia, la inseguridad y las figuras negativas de nuestro estado, cuando realmente hay gente muy productiva, desde los empresarios, emprendedores o músicos”.



