Comerciantes de El Quelite aplauden la próxima reconstrucción del puente

Comerciantes de El Quelite ven positivo que ya vaya a reconstruirse el puente que se cayó en 2021 con las lluvias del Huracán Nora, pues señalan que vendrá a mejorar las ventas en la sindicatura.

Marcos Osuna, dueño del Mesón de los Laureanos, un tradicional restaurante de El Quelite mencionó que el que ya se vaya a licitar la obra es positivo, pero que afortunadamente las ventas han ido bien en la Sindicatura, sobre todo porque mejoraron el acceso por debajo del Río Quelite.

“Es muy positivo que ya empiecen, vendría a mejorar mucho las cosas aquí en las zonas rurales de Mazatlán, la cosa es que den el inicio para pensar que esto tarde o temprano se va a terminar, pero lo bueno es que no ha dejado de haber gente, todos los restaurantes han tenido buenas ventas de momento, igual que los comerciantes”, indicó.

El que no sea temporada de lluvias ha beneficiado para que la ciudadanía venga a la Sindicatura, sobre todo porque no hay cauce de agua, y pueden pasar con sus vehículos por debajo del puente.

“Fíjate que la gente ahorita como todavía no es temporal de lluvias, no ha dejado de venir gente de lugares muy conocidos, de muchos años, me considero un pionero de lo que es el turismo rural, es una oportunidad que las comunidades tienen de tener ingresos, hacerlo todo con más estrategia, con más inteligencia para hacer un turismo que sea sustentable”, señaló.

Al igual que otros comerciantes entrevistados, el doctor Marcos Osuna indicó que tienen esperanza de que el puente se haga pronto, ya el 3 de junio el Gobierno del Estado anunció que habría una empresa seleccionada para que haga la obra.

“Lo del puente tenemos la esperanza de que se haga, porque es la Carretera Internacional, la número 15, y esperamos que se haga, desconozco los motivos por los cuales no han empezado”, sostuvo.